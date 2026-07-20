Stanley Whittaker pensa en "fer història" al FIATC Girona
El base nord-americà es presenta a l'afició amb moltes ganes de començar la temporada
Stanley Whittaker ha procurat aprendre, i entendre, ràpid el funcionament de Fontajau. El nou jugador del FIATC Girona s'ha presentat en societat a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club abans d'incorporar-se a l'equip de Moncho Fernández per començar els entrenaments de pretemporada el proper mes d'agost. "Hola, afició del Girona. Tinc moltes ganes de conèixer-vos, donar-vos el millor de mi cada dia i formar part de la història del club. Plegats, hem d'escriure un nou capítol. Jo, per part meva, hi posaré tot el meu esforç i determinació per guanyar. Som-hi", ha assegurat el base nord-americà barrejant l'anglès amb les seves primeres paraules en català.
L'ex del Petkim Spor truc, de 31 anys i 1,83 metres, s'ha definit com "un jugador molt passional i competitiu. Intento fer el que em demana l'entrenador i ser el millor company possible. Soc un creador de joc, que pot assumir responsabilitats tant ofensivament com defensivament". En aquest sentit, Whittaker ha explicat que "després de parlar amb Moncho, també amb Fernando (San Emeterio), em vaig sentir identificat amb l'esperit d'aquest equip. També amb la ciutat i l'afició. Per això vaig escollir el Girona. Estic content de la decisió que he pres i faré el possible perquè signem una bona temporada".
Del club presidit per Marc Gasol tot són bones paraules: "És determinant. Té molta ambició i al llarg dels anys ha construït una família al voltant de la seva organització i temporada rere temporada se supera amb més èxits. La permanència a l'ACB n'és una prova així com el debut a Europa aquest nou curs. És una millora constant".
Whittaker vol ser recordat al Bàsquet Girona. "Ens centrarem en aconseguir els objectius de la temporada, treballant en equip cada dia i posant el focus en els petits detalls per guanyar. Crec que tenim nivell a la plantilla i podem ser un equip en constant evolució. Tenim una bona oportunitat per ser un equip fort a l'ACB", ha comentat. Serà clau tenir els seguidors al costat. "He sentit molt a parlar de Fontajau. Sé que hi ha passió, energia. Així són els nostres aficionats i ens ho transmeten als jugadors. Vaig veure alguns partits de la temporada passada i vaig veure l'impacte que causen en l'equip quan es juga a casa. El seu suport em reconforta molt. Vull ser part de la seva alegria i sentir-los. Ens ajudaran a guanyar partits".
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