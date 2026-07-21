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Bàsquet Base

El Bàsquet Girona arrancarà la segona temporada de la Lliga U al Grup A amb rivals de primer nivell

Els gironins, que van caure al Play-in contra Canàries l'any passat, s'enfrontaran a grans equips com el Barça o Madrid en la nova temporada

L'equip U22 de la temporada passada, fent pinya

L'equip U22 de la temporada passada, fent pinya / Bàsquet Girona

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Andreu Coll

Girona

Ja es coneixen els grups del que serà la segona temporada de la Lliga U. El projecte impulsat per la FEB i l’ACB va disputar la seva primera temporada l’any passat. L’aposta era clara, crear una categoria que generes un context formatiu i competitiu ideal per tal de pal·liar l’efecte devastador dels contractes NIL i les universitats americanes. Tan sols el temps dirà si l’aposta va ser bona o no. Mentrestant, a Fontajau ja es preparen per a una segona temporada que arriba amb un objectiu clar: repetir l’èxit de la temporada anterior.

L’equip entrenat per Xavi Rosselló va competir a un gran nivell, arribant a disputar el Play-in per entrar a la Final Six. Després d’una primera fase d’adaptació, quedant cinquè del grup B, a la segona fase l’equip va continuar la línia ascendent, fins a assolir un segon lloc que li va donar l’oportunitat de disputar un Play-in que va perdre contra Canàries. Aquesta bona actuació li ha valgut per, de cara a la segona temporada, la lliga ho recompensi i els gironins arranquin al Grup A. Els rivals seran: Barça, Burgos, Saragossa, Canàries, Madrid i València.

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