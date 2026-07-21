Bàsquet Base
El Bàsquet Girona arrancarà la segona temporada de la Lliga U al Grup A amb rivals de primer nivell
Els gironins, que van caure al Play-in contra Canàries l'any passat, s'enfrontaran a grans equips com el Barça o Madrid en la nova temporada
Andreu Coll
Ja es coneixen els grups del que serà la segona temporada de la Lliga U. El projecte impulsat per la FEB i l’ACB va disputar la seva primera temporada l’any passat. L’aposta era clara, crear una categoria que generes un context formatiu i competitiu ideal per tal de pal·liar l’efecte devastador dels contractes NIL i les universitats americanes. Tan sols el temps dirà si l’aposta va ser bona o no. Mentrestant, a Fontajau ja es preparen per a una segona temporada que arriba amb un objectiu clar: repetir l’èxit de la temporada anterior.
L’equip entrenat per Xavi Rosselló va competir a un gran nivell, arribant a disputar el Play-in per entrar a la Final Six. Després d’una primera fase d’adaptació, quedant cinquè del grup B, a la segona fase l’equip va continuar la línia ascendent, fins a assolir un segon lloc que li va donar l’oportunitat de disputar un Play-in que va perdre contra Canàries. Aquesta bona actuació li ha valgut per, de cara a la segona temporada, la lliga ho recompensi i els gironins arranquin al Grup A. Els rivals seran: Barça, Burgos, Saragossa, Canàries, Madrid i València.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'actor Milo Manheim celebra la victòria d'Espanya pels carrers de Girona
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Mor un home de 47 anys en caure per un talús de deu metres a Olot
- Aquestes són les platges de la Costa Brava que disposen de serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda
- Girona ultima la seva transformació en el regne de Corona per al rodatge d''Enredados
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- El celler empordanès que va néixer d'un somni d'estiu