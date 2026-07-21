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Bàsquet Femení

El Bàsquet Girona i l'Espai Gironès renoven el seu compromís

El nou conveni signat entre el centre comercial i el club gironí vol continuar sumant sinergies a favor del lideratge de l’esport gironí

Stefi Batlle i Pau Jordà

Stefi Batlle i Pau Jordà / Bàsquet Girona

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Andreu Coll

Girona

Setze anys de suport ininterromput. L'Espai Gironès continuarà estretament vinculat amb l'Spar Girona, després de renovar el seu acord amb Bàsquet Girona. Previ a la fusió, club i centre comercial ja caminaven plegats. Amb l'entrada de Bàsquet Girona, es va continuar amb aquestes sinergies que afavoreixen el lideratge de l'esport gironí al territori. D'aquesta manera, l'Espai Gironès tornarà a tenir presència tant a l'equipació de joc femenina com a Fontajau, i també en la comunicació oficial del club.

L'acord s'ha signat avui mateix a Fontajau, amb la presència de la Consellera Delegada del club, Stefi Batlle, i del gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà. “Donar continuïtat a l'aliança amb l'Espai Gironès és un orgull i un clar reflex de la solidesa del nostre projecte. Són molts anys caminant de la mà i compartint uns mateixos valors de treball, esforç i arrelament a les comarques gironines", ha destacat Stefi Batlle, Consellera Delegada del club.

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Per la seva banda, Pau Jordà, gerent de l’Espai Gironès, ha volgut fer incís en els valors que comparteixen els dos projectes: “Ens emmirallem en els valors de treball, esforç, excel·lència i arrelament al territori del club, els quals ens omplen d’orgull", ha explicat.

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