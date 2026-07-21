Bàsquet Femení
El Bàsquet Girona i l'Espai Gironès renoven el seu compromís
El nou conveni signat entre el centre comercial i el club gironí vol continuar sumant sinergies a favor del lideratge de l’esport gironí
Andreu Coll
Setze anys de suport ininterromput. L'Espai Gironès continuarà estretament vinculat amb l'Spar Girona, després de renovar el seu acord amb Bàsquet Girona. Previ a la fusió, club i centre comercial ja caminaven plegats. Amb l'entrada de Bàsquet Girona, es va continuar amb aquestes sinergies que afavoreixen el lideratge de l'esport gironí al territori. D'aquesta manera, l'Espai Gironès tornarà a tenir presència tant a l'equipació de joc femenina com a Fontajau, i també en la comunicació oficial del club.
L'acord s'ha signat avui mateix a Fontajau, amb la presència de la Consellera Delegada del club, Stefi Batlle, i del gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà. “Donar continuïtat a l'aliança amb l'Espai Gironès és un orgull i un clar reflex de la solidesa del nostre projecte. Són molts anys caminant de la mà i compartint uns mateixos valors de treball, esforç i arrelament a les comarques gironines", ha destacat Stefi Batlle, Consellera Delegada del club.
Per la seva banda, Pau Jordà, gerent de l’Espai Gironès, ha volgut fer incís en els valors que comparteixen els dos projectes: “Ens emmirallem en els valors de treball, esforç, excel·lència i arrelament al territori del club, els quals ens omplen d’orgull", ha explicat.
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