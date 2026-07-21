Segona FEB
El Bisbal Bàsquet arrencarà el 3 d'octubre la seva tercera temporada a Segona FEB
Abans disputaran la primera fase de la Copa d’Espanya, entre el 12 i 27 de setembre
Andreu Coll
La tercera temporada del Bisbal Bàsquet a Segona FEB ja coneix el seu full de ruta. La FEB va publicar ahir els grups en els quals es dividiran els vint-i-vuit equips que conformen la tercera divisió del bàsquet estatal. Els rivals dels bisbalencs seran: Castelló, Cartagena, Saragossa, Sant Antoni, Llíria, Benicarló, Osca, Gandia, Calvijo, Prat, Iraurgi, Molina Basket i Logrobasket.
La lliga començarà el 3 d’octubre i finalitzarà el dia 20 d’abril. Abans, però, els d’Èric Surís tindran un altre compromís oficial: la Copa Espanya. Ahir la FEB també va publicar els set grups de quatre equips que compondran la primera fase d’aquesta competició. Hi haurà dos classificats per grup, que assoliran els catorze bitlles disponibles per a uns setzens de final on esperaran els divuit equips de Primera FEB.
Els grups d’aquesta primera fase, en plena pretemporada, s’han fet sota criteris geogràfics. Per això, els rivals dels del Pavelló Vell seran: TQ-CB Prat, Amics Castelló i Intermaquinas Benicarló. Aquesta fase es disputarà abans de l’inici de lliga; entre els dies 12 i 27 de setembre.
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