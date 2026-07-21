"Futbol 1, Delinqüents 0"
La premsa internacional lloa Espanya i retreu la duresa de l’Argentina. Els mitjans anglesos són els més durs amb l’‘albiceleste’ i la premsa argentina reconeix Espanya com a justa vencedora.
«És bo per al futbol que hagi guanyat Espanya», va dir un comentarista de la cadena BBC
Max pérez
Hi ha unanimitat a la premsa internacional, també la de l’Argentina, per reconèixer Espanya com la justa vencedora del Mundial de futbol. ‘La Roja’ torna a ser campiona del món 16 anys després amb un gol de Ferran Torres en la pròrroga d’un partit marcat per la superioritat dels espanyols durant tot el partit, excepte en els cinc minuts finals de la pròrroga.
El triomf del conjunt de Luis de la Fuente acaparava ahir les portades de tots els diaris i, en molts d’aquests, els periodistes es desfeien en afalacs cap a una selecció que va deixar l’Argentina de Leo Messi sense l’oportunitat de revalidar el títol universal que va conquerir al Mundial de Qatar del 2022.
Començant pels mitjans del país sud-americà, tant el Diario Olé com Clarín coincidien en el fet que Espanya és la merescuda campiona d’aquest Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Tot i que també ressaltaven que els argentins ho van donar tot al camp. La Nación explicava que l’‘albiceleste’ va resistir fins on va poder contra una selecció espanyola que va dominar totalment el partit.
Els anglesos, els més durs
La premsa anglesa era la més contundent. The Telegraph comença la seva crònica amb una frase que no deixa indiferent absolutament ningú: "Futbol 1 – Delinqüents 0". I és que el combinat argentí va mostrar la seva part més fosca, especialment amb les accions d’Enzo Fernández, Leonardo Paredes i Nicolás Otamendi, tant durant com després del partit.
Aquests episodis antiesportius també van ser recollits pel Daily Mail: "La final del Mundial es torna violenta després del xiulet final quan els jugadors d’Espanya i l’Argentina s’enfronten en escenes lamentables". D’altres com The Sun asseguren que ningú plora per l’Argentina de Messi.
"Els nous reis"
A la prestigiosa BBC també hi va haver consens amb el campió durant la retransmissió del partit. "És bo per al futbol que hagi guanyat Espanya", és una de les reflexions que més van repetir els comentaristes al final del partit. Fins i tot van assenyalar que "hauria sigut una injustícia" que la victòria caigués del costat argentí després d’haver vist com es va desenvolupar el partit.
A França, L’Équipe corona la selecció espanyola com "els nous reis" del futbol mundial. Mentre que a Itàlia La Gazzetta dello Sport optava per un titular que era més informatiu: "Gol de Torres en el 106, Espanya campiona del món!". Als dos diaris, es ressaltava no només la superioritat de l’equip de Luis de la Fuente durant la final, sinó també la seva solidesa al llarg de tot el torneig, en el qual la selecció espanyola tan sols ha encaixat un gol, el de Bèlgica en els quarts de final.
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