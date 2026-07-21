Registre històric
L’audiència televisiva supera 15 milions
Marisa de Dios
La selecció espanyola es va coronar diumenge, per segon cop en la història, guanyadora del Mundial i el partit va registrar unes audiències televisives històriques. El partit va mantenir en suspens els teleespectadors durant els 120 minuts de durada i va arrasar a la pantalla petita, per convertir-se en el més vist de l’any a Espanya. El partit (partit+pròrroga) va registrar 15.706.000 seguidors de mitjana i un 87,1% de quota de pantalla (sumant La 1, La2Cat, DAZN i Teledeporte), amb 20.105.000 espectadors únics, segons dades de Barlovento Comunicación. De fet, només a La 1 de TVE, va tenir 13.665.000 espectadors de mitjana i un 75,8% de share. A DAZN, l’audiència va ser de 891.000 fidels (4,9%), seguida per Teledeporte (710.000 i 3,9%) i La 2Cat (439.000 i 2,4%). Si tenim en compte només les dades del partit (els 90 primers minuts que van acabar en 0-0), l’audiència mitjana va ser de 15.385.000 teleespectadors (86,3%). D’aquests, 13.396.000 (75,1%) el van veure a La 1, 885.000 (5%) a DAZN, 679.000 (3,8%) a Teledeporte i 426.000 (2,4%) a La 2Cat.
Pròrroga de rècord
La pròrroga va arribar a 16.608.000 teleespectadors de mitjana i va aconseguir un 89,3% de quota de pantalla i va ser el segon esdeveniment més vist de la història de la televisió a Espanya. Va tenir, a més, 18.120.000 teleespectadors únics (els qui almenys n’han vist un minut). Només a La 1 de TVE, per exemple, la pròrroga va arribar a 14.425.000 teleespectadors de mitjana i al 77,6% de quota. L’audiència mitjana a DAZN va ser de 908.000 persones (4,9%).
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