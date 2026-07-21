Quants diners guanya Espanya com a campiona del Mundial?
Aquesta és la quantitat que s'embutxaca la RFEF per conquerir el títol i el repartiment dels premis entre els jugadors
Pau Cubarsí, el noi d'Estanyol que ha tocat el cel a la final del Mundial 2026
Alberto Teruel
Espanya és la nova campiona del món. La victòria davant l’Argentina a la final d’aquesta edició permet a la Roja cosir-se una segona estrella a l’escut, a més de rebre el premi més gran atorgat mai a un campió en la història de la Copa del Món.
L’ampliació del nombre de participants, de 32 a 48 seleccions, i la inclusió d’una ronda addicional donen forma al Mundial més multitudinari de la història, en què el prestigi no era l’únic que hi havia en joc. Per a l’estrena del nou format de la competició, la FIFA va destinar un quantitat econòmica sense precedents que ha suposat una injecció important per a les seleccions que han ofert un millor rendiment al llarg del torneig.
El Mundial 2026 ha destinat un total de 761,7 milions d’euros en concepte de premis, una xifra que eleva considerablement el botí repartit a Qatar 2022. Cadascuna de les 48 seleccions participants ha rebut bonificacions per la seva presència al torneig, tot i que la part més grossa del pastís ha estat per a les que han arribat més lluny en la fase final.
Quants diners s'ha endut Espanya com a campiona del Mundial 2026?
La victòria davant l’Argentina a la gran final es tradueix en uns ingressos de 43,7 milions d’euros, una xifra que s’acosta als 55 milions d’euros un cop sumats els premis per participació i les despeses destinades a la preparació prèvia. L’albiceleste, per la seva banda, rep 28,9 milions d’euros com a premi de consolació pel subcampionat.
La xifra es redueix considerablement en les rondes anteriors, amb Anglaterra rebent 25,4 milions pel tercer lloc i França, 23,6 milions després d’acabar quarta. Així es reparteixen els premis en funció de la ronda assolida:
- Campió: 43,7 milions d’euros
- Subcampió: 28,9 milions d’euros
- Tercer lloc: 25,4 milions d’euros
- Quart lloc: 23,6 milions d’euros
- Eliminats als quarts de final (del 5è al 8è): 16,6 milions d’euros per selecció
- Eliminats als vuitens de final (del 9è al 16è): 13,1 milions d’euros per selecció
- Eliminats als setzens de final (del 17è al 32è): 9,6 milions d’euros per selecció
- Eliminats a la fase de grups (del 33è al 48è): 7,9 milions d’euros per selecció
El gruix del premi anirà a parar a la RFEF, que es quedarà uns 35 milions d’euros a les seves arques. La resta es repartirà equitativament entre els 26 convocats, que percebran una quantitat pròxima als 750.000 euros cadascun.
Via: Sport
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