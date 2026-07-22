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Segona FEB

El Bisbal Bàsquet tanca l’equip amb Matthew Ragsdale

L’aler americà, procedent dels Caledonia Gladiators, arriba per ocupar el rol de referent anotador

Matthew Ragsdale, durant la seva etapa universitària

Matthew Ragsdale, durant la seva etapa universitària / Black Hills State University

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Andreu Coll

La Bisbal d'Empordà

Plantilla tancada per al Bisbal Bàsquet. L’equip entrenat per Èric Surís ha anunciat la dotzena i última incorporació. Es tracta de Matthew Ragsdale, aler, que aterra al Pavelló Vell amb l’objectiu de ser la referència ofensiva, en la que serà la tercera temporada a Segona FEB per al conjunt bisbalenc. Procedent dels Caledonia Gladiators del Regne Unit, la temporada passada va fer una mitjana de 14,2 punts per partit, un 33% en llançament de tres i 1,6 assistències. Abans, la seva primera experiència al bàsquet europeu havia estat a la segona divisió alemanya. La seva etapa formativa l’havia passada íntegrament als Estats Units, on va arribar a debutar a la NCAA.

Juntament amb Blaize Sagna, Shad Thomas i Leeroy Odiahi seran les úniques incorporacions que no coneixen la categoria, en una clara aposta del club per crear un bloc amb menys jugadors estrangers i més jugadors de casa. De vint-i-cinc anys i amb 193 centímetres, Matthew Ragsdale serà la referència exterior del conjunt bisbalenc que arrencarà la seva pretemporada l’1 de setembre.

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