Bàsquet
L'Ajuntament renova la il·luminació de la pista central del pavelló municipal de Fontajau
S'han instal·lat 52 projectors LED amb l'objectiu és que els partits del FIATC Girona i l’Spar Girona es puguin desenvolupar amb total normalitat
Andreu Coll
L'Ajuntament de Girona ha iniciat la renovació del sistema d’il·luminació de la pista principal del Pavelló Municipal de Girona-Fontajau amb la instal·lació de 52 nous projectors LED per tal que els partits del Bàsquet Girona i l’Spar Girona es puguin desenvolupar amb total normalitat. Es tracta d’una solució definitiva per garantir una il·luminació adequada de la pista central i evitar les incidències derivades de possibles talls de llum. En aquest sentit, els nous focus substitueixen els punts de llum que s’havien llogat de forma temporal per poder mantenir l’activitat esportiva de l’equipament fins al final de la temporada.
El nou sistema amb equips LED d'altes prestacions és més eficient i compleix tots els requisits tècnics exigits per a les competicions professionals i les retransmissions televisives. Els focus ofereixen encesa instantània, una major resistència davant les fluctuacions de tensió i una notable millora de l'eficiència energètica. La renovació també s'ha plantejat amb una visió de futur. Els nous projectors aprofiten els suports i les línies elèctriques existents, fet que facilita la instal·lació i reduirà els terminis d'execució. A més, aquesta és una inversió que es podrà reaprofitar, ja que quan el Bàsquet Girona impulsi la renovació integral de la il·luminació de Fontajau els projectors adquirits ara per l'Ajuntament es podran traslladar a altres equipaments esportius municipals.
L'actuació s'emmarca en el Pla de millora d'equipaments esportius de l'Ajuntament de Girona i s'executarà mitjançant l'adhesió a l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic de l'Associació Catalana de Municipis i el Consorci Català de Desenvolupament Local. El termini màxim de subministrament serà d’aproximadament un mes i els projectors disposaran d'una garantia de 10 anys.
Totes aquestes mesures formen part del procés de col·laboració entre l’Ajuntament i el Bàsquet Girona dels últims anys, que ha de culminar amb la concessió de l’equipament municipal al club. En aquesta línia, recentment s’han cedit les oficines on hi havia el Servei Municipal d’Esports per tal que el personal del Bàsquet Girona tingui un espai on treballar.
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