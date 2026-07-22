el premi econòmic
Lamine pagaria 379.000 € pel títol a Hisenda
Els diners que tributa cada jugador després de guanyar el Mundial podrien rondar fins al 54% i tindrien un tractament fiscal en funció de la residència fiscal.
Monique Zamora Vigneault
Ser campió del món també té preu. Espanya rebrà 50 milions de dòlars (43,7 milions d’euros, al tipus de canvi actual) després de conquistar la seva segona estrella. La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) preveu destinar prop de la meitat d’aquest premi als jugadors, fins a un 45% del total, equivalent a 22,5 milions de dòlars (19,7 milions d’euros). No obstant, la quantitat que acabarà en mans d’Hisenda pot variar en funció de la residència fiscal de cada futbolista.
Assumint que la bonificació es reparteix a parts iguals entre els 26 futbolistes convocats, rebran un import estimat de 865.385 dòlars (757.581 euros). No obstant, aquesta quantitat podria variar en funció de les condicions definitives del repartiment aplicat per l’RFEF. El premi s’haurà de declarar a través de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a aquells futbolistes residents fiscals d’Espanya.
Més a Catalunya
Els jugadors que militen al Barça –Ferran Torres, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi o Dani Olmo– s’enfrontaran a una de les factures fiscals més elevades d’Espanya. En el cas d’aquests futbolistes, la factura fiscal rondaria els 379.000 euros, sempre que mantinguin la residència fiscal a Catalunya. Això es deu al fet que la prima del Mundial tributaria a Catalunya un tipus marginal pròxim al 50,14%, segons estimacions fetes pels tècnics d’Hisenda (Gestha) i el despatx RCM Legal. En comunitats com Madrid, aquest tipus marginal és del 45,14%. La Comunitat Valenciana presenta el tipus marginal més elevat d’Espanya, de fins al 54%.
Les normes fiscals són més favorables en regions com el País Basc o la Comunitat Foral de Navarra, on futbolistes com Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Aymeric Laporte o Nico Williams podrien arribar a tenir un tipus marginal de fins al 40%.
La quantitat que s’emporta Hisenda també varia per a aquells jugadors que no són residents fiscals a Espanya. Això pot ser el cas per als que competeixen a Anglaterra, França o Alemanya.
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