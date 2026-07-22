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El Tourmalet

Para-sol i cadira, ¿a la platja o al Tour?

Tourmalet per Sergi López Egea

Tourmalet per Sergi López Egea / REDACCIÓN

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Sergi López-Egea

Thonon les Bains (enviado especial)

Agafa el para-sol i la cadira i en lloc d’anar-te’n a una de les platges del llac Léman, acosta’t fins a la contrarellotge del Tour per veure guanyar Evenepoel. Tot un dia d’atraccions que s’agraeixen encara més si trobes una ombra ara que el mes de juliol ofereix una calor més raonable que quan Pogacar va començar el recital d’atacs.

Permet el dia identificar un a un els ciclistes perquè porten el nom inscrit al vehicle que se situa a la seva esquena, mentre un membre de la Guàrdia Republicana obre el pas al competidor amb la moto prou separada perquè el ciclista no s’aprofiti del rebuf. I si no llegeixes el nom del qual passa davant els teus ulls, tampoc s’ha de preocupar perquè a prop trobaràs algú que els reconeix com si fossin cromos per col·locar a l’àlbum o simplement perquè ha aconseguit una llista oficial i sap perfectament l’ordre de sortida, sempre que no hagi aparegut un que es dediqui a doblar adversaris.

Un corredor per minut

Cada minut, més o menys, apareix un corredor i per si de cas sempre hi ha un gendarme que adverteix de la presència del corredor no sigui cas que algun despistat travessi la ruta i es carregui un ciclista que va amb el cap abaixat i que amb prou feines divisa més enllà de la roda de davant de la bicicleta. La desgràcia és presenciar l’accident com la caiguda que aparta Lipowitz del Tour.

Les contrarellotges del Tour batien rècords d’audiència fa tres dècades a Espanya quan el dia convidava a disfrutar amb Miguel Induráin. Eren les etapes on començava a marcar estil o simplement deixava la carrera vista per a sentència. Els que es quedaven a casa seva agafaven un blog i apuntaven els temps intermedis del navarrès per comprovar quants segons i fins i tot minuts els treia als rivals. Era un espectacle i segurament un avorriment per a molts dels aficionats francesos que estaven pendents només que als ídols locals no se’ls n’anés un temps d’escàndol amb el fuet d’ Induráin.

Ara, en canvi, s’acosten a animar els nois i a embogir quan Paul Seixas desfila a velocitat endimoniada davant el para-sol i la cadira. Només falta la tovallola de platja per assecar-se la suor o la bava que cau davant el pas del ciclista més admirat.

La pregunta que tothom es formula

La pregunta, a cinc quilòmetres de la meta, o en qualsevol altre punt de la contrarellotge, sempre és la mateixa, ¿com poden anar tan i tan ràpids? Sembla senzill, però no ho és.

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El llac Leman emergeix a una distància similar a la de la meta de la contrarellotge des de la pancarta que indica que falten cinc quilòmetres per a l’arribada. Sempre hi ha gent, molts turistes, moltíssims cotxes que desfilen a pas de tortuga, i entre el públic alguns prefereixen aprofitar el dia per al que han sigut fabricades les cadires i les para-sols; un dia de platja amb menys ocupació a l’arena o l’herba del llac perquè molts estan veient el Tour i hi ha espais lliures per celebrar que és un dimarts tranquil malgrat la visita de la carrera ciclista.

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