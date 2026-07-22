gesta mundialista
El Segle d’Or del futbol espanyol
Espanya lidera tots els rànquings de títols (Copes del Món i Eurocopes) i reconeixements individuals (Pilotes d’Or) al segle XXI, impulsada pels èxits de les seleccions masculina i femenina, el Barcelona i el Reial Madrid.
La selecció masculina ha guanyat la meitat dels últims 10 grans tornejos
Sergio R. Viñas
Fins a l’any 2000, el futbol espanyol acumulava una Eurocopa en el llunyà 1964, nou Copes d’Europa (sis d’elles en la dècada 1956-66) i una única Pilota d’Or conquerida per Luis Suárez el 1960, trofeus tots guanyats per homes. En els 26 anys següents, Espanya, els seus clubs i els seus jugadors i jugadores han guanyat tres Mundials, tres Eurocopes, 15 Champions i sis Pilotes d’Or.
El segle XXI és el Segle d’Or del futbol espanyol, una època gloriosa embellida novament pel Mundial conquerit pels homes de Luis de la Fuente diumenge a Nova York. Una fita que converteix Espanya en el primer país en la història a ser de manera simultània campió del món en dones i en homes. També, en la primera selecció masculina a ser vigent campiona mundial, europea i olímpica.
No hi ha un sol país a Europa que superi els èxits del futbol espanyol en aquest primer quart de segle. Alemanya és el que més s’hi acosta, gràcies a la seva superioritat en futbol femení durant els primers anys del segle, però ni així arriba a un futbol espanyol que en l’última dècada ja ha aconseguit que les seves dones tinguin en l’elit la puixança internacional que exhibeixen els homes.
La joia de la corona
La selecció masculina absoluta és la joia de la corona. Ha guanyat dos (2010 i 2026) dels cinc últims Mundials i tres (2008, 2012 i 2024) de les cinc últimes Eurocopes. És a dir, ha aixecat la meitat dels 10 grans tornejos en què ha participat, una autèntica salvatjada. Cap altra selecció ha aconseguit dues estrelles mundials des de començament de segle.
Espanya també lidera en Eurocopes, amb les tres que ha conquerit, quatre en total, rècord absolut. França, Grècia, Portugal i Itàlia s’han repartit les altres quatre que s’han jugat des del 2001. Elles, després de l’històric Mundial guanyat el 2023, encara tenen el repte continental pendent després de perdre la final contra Anglaterra l’any passat en la tanda de penals.
I quant a Champions masculines, el Barça n’ha aportat cinc al compte i el Reial Madrid n’ha aixecat sis, a més de les de 1998 i 2000, guanyades a la frontera intersecular. Després de les 11 del futbol espanyol, apareixen a distància les sis dels clubs de la Premier League. L’efectivitat en les finals, a més, és gairebé total: només el València va perdre la del 2001 contra el Bayern, a més de les dues en les quals l’Atlètic va sucumbir contra el seu etern rival blanc. El mateix ha passat a l’Europa League, amb 12 títols de 26 (cinc anglesos, els següents) i només una final perduda contra un club estranger, la de l’Alabès contra el Liverpool el 2001.
A aquestes 11 Copes d’Europa masculines cal sumar-hi les quatre que ha guanyat el Barça femení en els sis últims anys. Un pòquer de títols amb què les blaugrana a poc a poc es van aproximant als vuit de l’OL Lyonnes francès i a les nou que va conquerir el futbol alemany en les primeres edicions de la competició, ja que la Champions no se’n va a Alemanya des del 2015.
El futbol femení és el que permet a Espanya liderar també la collita de Pilotes d’Or en aquest segle. Les tres d’Aitana Bonmatí i les dues d’Alexia Putellas se sumen a la que va aixecar el 2024 un Rodrigo Hernández que durant aquest Mundial ha presentat la seva candidatura per repetir reconeixement aquest any, probablement compartint podi amb Alexia.
¿Què ha passat? "No hi ha un sol factor. En els últims anys s’ha fet una important inversió en infraestructures per part de les federacions territorials, els clubs han destinat més recursos als seus planters i la millor formació dels entrenadors, amb molts sumant experiències a l’estranger, ha afavorit el creixement i la maduració dels futbolistes", analitza Santi Denia, entrenador de les categories inferiors de la selecció, de la sub-17 a l’olímpica, entre el 2010 i el 2025.
En el palmarès de Denia figuren alguns dels 18 títols que han aixecat les seleccions sub masculines en aquest segle. Una collita sense parió en el futbol europeu, deu títols més que Alemanya, França i Anglaterra. "L’èxit és conseqüència de buscar un model que ens ve com l’anell al dit i creure-hi des que Luis Aragonés el va implantar el 2008, insistint-hi quan no han acompanyat els resultats. Però abans ja es guanyava en categories inferiors, amb mestres com Iñaki Sáez i Ginés Menéndez", recorda Denia, reivindicant la seva gent gran.
Elles també arrasen
Elles van començar a guanyar més tard, però ja acumulen 16 títols en categories inferiors i estan a només dos dels 18 conquerits per Alemanya en aquest segle. "En els últims anys, també s’ha invertit moltíssim en futbol femení, quant a tornejos i campionats de noies, i això també és important per al desenvolupament i la competitivitat de totes les jugadores", contextualitza el tècnic.
No es pot entendre l’èxit del futbol femení espanyol, és clar, sense la influència determinant del Barça i la seva aposta per la secció fins a convertir-la en la millor del món en els últims cinc anys. Com també és evident que la selecció masculina es va alimentar en la seva primera era daurada, la d’Aragonès i Del Bosque, del Barça que va modelar Pep Guardiola.
Però va més enllà, com demostren les vuit Champions del Reial Madrid des de 1998 i les set Europa Leagues del Sevilla entre el 2006 i el 2023 i les tres de l’Atlètic entre el 2010 i el 2018. En total, entre grans títols de clubs i de seleccions i la collita de les categories inferiors, Espanya ha celebrat 67 títols internacionals des de començament de segle. Els 46 d’Alemanya s’emporten, a moltíssima distància, la medalla de plata. Una aclaparadora golejada del Segle d’Or del futbol espanyol.
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