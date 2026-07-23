ACTUALITAT BLAUGRANA
Adeyemi s’estrena com a blaugrana: «Hansi Flick és la principal raó per la qual soc aquí»
Firma per cinc temporades, fins al 2031, i té un cost de 22 milions d’euros fixos més set més en variables
Laia Bonals
Després d’una setmana d’impàs, Karim Adeyemi s’ha convertit oficialment en jugador del Barça. L’extrem alemany firma fins al 2031 i recala al vestidor blaugrana amb la voluntat de «donar-ho tot», tal com li va prometre a Hansi Flick. Així ho va confessar en la seva primera aparició pública com a nou futbolista de l’entitat blaugrana.
«Les meves expectatives són molt altes. Jugo per al millor equip del món. És tot un honor per a mi. Vull demostrar...», va explicar el flamant nou jugador del Barça, que va estar acompanyat per les seves filles, que vestien la seva samarreta i portaven un peluix de CAT a la mà, molt emocionades.
La trucada del Barça, explica, el va agafar una mica d'inesperat i li va costar creure’s que li estigués passant. «No m’ho podia creure. Sé el que puc donar i la temporada anterior no va ser la millor. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. Hansi Flick ha sigut un pilar fonamental i em va dir que em volia, però que ho havia de donar tot. Estic molt agraït per això», va relatar el futbolista.
La figura del seu nou entrenador és una de les claus de la seva decisió. «Hansi Flick és el motiu principal pel qual soc aquí. Hem tingut moltes converses i vaig confiar en ell des del primer moment. M’ha dit el que necessita aquest equip i aquest club. Vinc a ajudar l’equip i així aconseguir els objectius», va afegir.
De reptes n’hi ha molts i, malgrat que la Champions és el màxim objectiu, n’hi ha d’altres que també tenen al cap el nou fitxatge del Barça. «La Champions és un objectiu, però no l’únic. Per a un equip com aquest tots els partits són importants. La Champions és una cosa gran que volem guanyar».
La seva posició
Adeyemi té clar que vol aportar a l’equip, guanyar-se la confiança dels companys i de l’entrenador i remar en la mateixa direcció. «Personalment, no m’importa on jugar. Soc aquí per jugar en qualsevol posició de l’atac. Només vull ajudar l’equip i aconseguir la confiança de l’equip i aconseguir els objectius», va explicar.
El jugador va confessar, a més, que en les converses prèvies a fitxar pel Barça amb Hansi Flick no van tocar aquest tema. «Abans de prendre la decisió vaig tenir una conversa llarga amb ell. No li vaig preguntar per això perquè per a mi el més important és la confiança que tinc en ell».
Barcelona suposa un pas endavant en la seva carrera. «És un gran pas. Hansi em va dir que em sorprendria, que és un club diferent, el més gran del món. Li vaig dir que estic preparat per al que em demani i per ajudar l’equip. És un honor poder millorar el millor equip del món. És una ciutat nova, però el focus està al 100% en el futbol. Volem aconseguir els objectius i donar alegries a l’afició».
El seu gran ídol sempre ha sigut Messi. «Ningú pot ser com Messi, espero que ningú s’enfadi», va confessar entre rialles. Amb Ronaldinho també entre els seus referents, Adeyemi arriba al Barça per intentar tornar a ser ell mateix sobre el camp. La seva connexió amb Lamine Yamal serà clau per a això, tot i que no es posa cap pressió. «No conec Lamine personalment, però sobre el camp parla per si sol. La connexió entre nosaltres pot ser bona. Primer he de parlar espanyol per parlar amb ells», va dir fent broma. «No tindré cap problema perquè m’agraden els idiomes», va concloure.
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