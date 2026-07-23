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El Barça preveu anunciar i presentar avui Adeyemi

KARIM ADEYEMI. FOTO: VALENTI ENRICH

KARIM ADEYEMI. FOTO: VALENTI ENRICH / Valentí Enrich / SPO

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Laia Bonals

Barcelona

Tot a punt per al segon fitxatge del Barça en aquest mercat d’estiu. Està previst que avui Karim Adeyemi sigui anunciat i presentat com a jugador del Barça. Fa dies que el futbolista alemany és a Barcelona i va passar la revisió mèdica la setmana passada, però fins a última hora no s’ha acabat de tancar el contracte que el vincularà al Barça en les pròximes temporades.

Aquests dies Adeyemi ha entrenat al marge del grup, ja que no pot unir-se a la resta mentre no es formalitzin els papers, però ja ha conegut Hansi Flick i ha visitat la ciutat esportiva, on s’ha trobat amb els que seran els seus nous companys.

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A qui caldrà esperar una mica és a l’extrem belga de 18 anys Jesse Bisiwu, un fitxatge que arribarà aviat, però les negociacions no han acabat. L’anunci no és tan imminent. El seu cost serà d’uns 8 milions.

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