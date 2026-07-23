El Barça tria Sekulic per al bàsquet
El tècnic eslovè, de 48 anys, arriba a un acord amb club per liderar la reconstrucció del malmès equip de bàsquet en les dues pròximes temporades. És el vuitè entrenador que arriba al Palau en les últimes 10 campanyes.
Max pérez
Intercanvi de cromos entre el Barça i el Dubai. Aleksander Sekulic serà el nou entrenador del Barça després de ser campió de la Lliga Adriàtica amb l’equip dels Emirats Àrabs, una entitat que serà dirigida per Xavi Pascual la temporada vinent. L’eslovè serà el vuitè tècnic en deu anys, dada que mostra la inestabilitat en la secció després de l’exitosa primera etapa de Pascual.
Malgrat que tothom ja ho donava per fet, faltaven per tancar els últims serrells del contracte. Ara sí que és una realitat, després de setmanes d’espera i incertesa. Sekulic firmarà un contracte fins al 30 de juny del 2028. Compaginarà el càrrec amb el de seleccionador d’Eslovènia, que ocupa des del 2020.
Sekulic, de 48 anys, es convertirà en el primer entrenador eslovè de la història del Barça de bàsquet. Amb Luka Doncic com a estendard principal, Sekulic va obtenir un valuós quart lloc en els Jocs Olímpics de Tòquio. També va contribuir al triomf a l’Eurobasket del 2017 com a entrenador assistent del combinat balcànic.
Campió de lliga
Un dels nous fitxatges del Barça, Josh Nebo, ja sap el que és jugar sota les ordres de Sekulic. Tots dos van coincidir durant el Preolímpic del 2024 amb la selecció eslovena, ja que el pivot nord-americà va rebre la nacionalitat del país balcànic aquell any. Nebo va ser el segon màxim anotador de l’equip en els tres partits que va disputar, només per darrere de Luka Doncic. A causa de les lesions, el pivot amb passaport eslovè no va poder disputar l’Eurobasket del 2025.
A Dubai, on va estar per un període curt de temps (des d’aquest abril fins a finalitzar la temporada), va fer que el conjunt dels Emirats Àrabs es proclamés campió de la Lliga ABA per primera vegada en la història de l’entitat. Un èxit que va aconseguir després de superar el Partizan de Belgrad, dirigit per l’exblaugrana Joan Peñarroya, en el quart partit de la final.
Sekulic va iniciar la seva trajectòria a les banquetes en diferents clubs del seu país natal, compaginant les funcions d’entrenador assistent i entrenador principal. En la temporada 2021-2022 va agafar les regnes de l’ERA Nymburk de la República Txeca, equip amb el qual es va proclamar campió de lliga. El 2022 va arribar a Rússia per fer-se càrrec del Lokomotiv Kuban dues temporades. En la temporada passada va començar liderant el Zenit de Sant Petersburg fins que va fer les maletes per marxar a Dubai a l’abril.
Renovació total
El nou entrenador té molta feina per davant. Ara per ara està als despatxos, on s’està portant a terme una tediosa reconstrucció de la plantilla, que ja no té res a veure amb la que va dirigir Xavi Pascual a la final de l’ACB fa menys d’un mes. La secció ja ha fet oficial sis fitxatges: Olivier Nkamhoua, Justin Robinson, Josh Nebo, Umoja Gibson, Agustín Ubal i Stanley Umude. També és oficial la renovació de Joel Parra fins al 2030 i ja s’han anunciat nou sortides, ja sigui per retirada, per finalització de contracte o per altres motius: Tomas Satoransky, Willy Hernangómez, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Youssoupha Fall, Jan Vesely, Juani Marcos i Will Clyburn.
Encara queda per resoldre la situació de Toko Shengelia, que té diverses ofertes sobre la taula d’equips de l’Eurolliga. La seva continuïtat és clau per determinar els últims moviments que ha de fer el Barça en aquest mercat de fitxatges. Sigui com sigui, la direcció esportiva continua treballant per confeccionar una plantilla competitiva. Un d’ells és el fitxatge del pivot Olek Balceroswki, procedent de l’Unicaja. El director esportiu del club andalús, Juanma Rodríguez, va confirmar que el polonès serà blaugrana.
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