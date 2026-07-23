Bàsquet | Tercera FEB
El CB Quart li compra plaça al Bàsquet Sa Real i continuarà un any més a Tercera FEB
Després de quedar en últim lloc la temporada passada, el club gironí compra la plaça al conjunt eivissenc Bàsquet Sa Real
Andreu Coll
És oficial. El CB Quart competirà una temporada més a Tercera FEB. Després que a finals de juny avancessin aquesta opció des d’Eivissa, ahir la FEB va fer oficials els equips que disputaran l’última categoria estatal, entre els quals figuren els gironins. L’operació ha tardat tant a confirmar-se per problemes burocràtics que no han pogut impedir que l’operació arribés a bon port. La plaça compra de la plaça s’ha fet al Club Bàsquet Sa Real, que malgrat fer mèrits esportius per mantenir la plaça, aquest estiu ha vist com el seu patrocinador oficial, Instalaciones Arévalo, que aportava prop de 40.000 euros, ha decidit fer un pas al costat. La FEB, amb la publicació ahir dels grups, va enquadrar al CB Quart al grup C-A, on competirà amb Ibersol CBT, Florange UE Mataró, Vic, DM Group Mollet, Tibu-Ron Castelldefels, Sese, Granollers, Tenea Esparreguera, Egobe Tecla Sala, UE Montgat, CB Cuarte de Huerva, Ciutat d’Inca i Flanigan Calvià.
Amb això, la Tercera FEB no inaugurarà la seva temporada fins al diumenge 4 d’octubre, prolongant la primera volta fins al dia 10 de gener. La fase regular finalitzarà el 17 d’abril. A partir d’aquest moment començarà el camí cap a les sis places d’ascens d’una Lliga que celebrarà la seva fase final entre el 27 i el 30 de maig de 2027. I tot això, amb novetats com ara l’establiment de tres dates per a la disputa de partits ajornats fins a aquest moment o la implementació d’un nou sistema d’adjudicació de possibles vacants de cara a la Fase Final.
Canvi a la banqueta
A falta de conèixer qui serà el relleu, el que està confirmat és que Cesar Saura no serà l’entrenador. La temporada passada l’equip tan sols va aconseguir dues victòries i va quedar en última plaça. Ara el club busca un entrenador capaç de retornar l’estabilitat a pista d’un equip que busca consolidar-se per mèrits esportius a la categoria. El que sí que està confirmat és l’staff que acompanyarà al futur entrenador; seran David Martínez i Pablo López.
A la pista, les cares que renoven respecte a la temporada passada són les següents: Joel Callave, Ferran Díaz, Arnau Palol, Jofre Salavedra, Marc Mateu i Adrià Cano. A més, torna un exjugador de la casa, com Taffa Fatty. També s’incorporen Jaume Rovira, Biel Vinyet, Pau Jover i Jorge Dacal. A les onze cares confirmades s’espera que pugui sumar-s’hi algun reforç més en el que queda de mercat. El club vol tancar aviat una plantilla que tornarà a gaudir de la Tercera FEB una temporada més, amb l’objectiu clar de millorar els resultats esportius de les últimes temporades.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat