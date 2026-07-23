Poliesportiu
El debut a la Champions del CTT Olot serà a Lille
El sorteig va tenir lloc el passat dissabte 18 de juliol i va enquadrar als olotins al grup B, on s'enfrontaran a SF SKK El Nino Praha, Roskilde Bordtennis i CS-SZAK Odorheiu Secuiesc
Andreu Coll
La seu de l’ETTU (Federació Europea de Tennis Taula) va acollir el dia 18 de juliol el sorteig de la primera fase de la Champions de Tennis Taula, coneguda com a Satge 1. El Club olotí va quedar enquadrat al grup B on el cap de sèrie és l’equip xec SF SKK El Nino Praha un dels millors equips de la República Txeca, el Roskilde Bordtennis BTK 61 danès i l’equip romanès del CS-SZAK Odorheiu Secuiesc. Els duels es disputaran els dies 28, 29 i 30 d'agost a la ciutat francesa de Lille.
En aquesta primera fase hi participen 16 equips, els Clubs entre el 9è i 24è del rànquing europeu. La competició estarà estructurada en 4 grups de 4 equips i només els dos primers de cada grup passaran a la següent ronda, on esperen els vuit millors equips europeus, en una fase del KO que arranca a vuitens de final i que es disputa a doble partit. En cas que el CTT Olot no accedís a la següent ronda de la Champions, passaria directament a la primera fase de l’ETTU Cup.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona
- L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat
- Carta d'una lectora 'El problema no és estar a favor o en contra dels gossos, sinó respectar les regles comunes