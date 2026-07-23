ACTUALITAT BLAUGRANA
El Barça anuncia el fitxatge d’Adeyemi una setmana després del seu aterratge a Barcelona
El jugador, que firma per cinc temporades, serà presentat aquest migdia
Adeyemi aterra a Barcelona carregat de maletes per tancar el seu fitxatge
Albert Guasch
No va donar temps a muntar una mica de culebró amb el traspàs de Karim Adeyemi. Quan el seu nom va aparèixer als diaris, l’operació amb el Borussia Dortmund ja estava tancada. I al cap de poques hores el davanter aterrava a Barcelona carregat de maletes. Tot molt ràpid i resolutiu, com amb Anthony Gordon. No obstant, l’oficialitat del seu fitxatge no arribava. Van passar els dies i el jugador alemany de 24 anys s’havia d’entrenar al marge del grup de Hansi Flick. De sobte, suspens. Fins aquest matí, en què el FC Barcelona ha anunciat al final l’adquisició del futbolista, just una setmana després de la seva arribada a l’aeroport del Prat. Avui mateix es durà a terme la presentació.
El club ha comunicat el que se sabia: Adeyemi firmarà per cinc temporades, fins al 2031. El cost és de 22 milions d’euros fixos més set més en variables, mentre que el club alemany es guarda el 30% de plusvàlua en una futura venda del jugador. Amb l’adquisició d’Adeyemi i la de l’anglès Gordon, les bandes blaugrana es veuen notablement reforçades, malgrat la baixa de Marcus Rashford.
Joan Laporta, a la seva tornada a Barcelona després d’uns dies als EUA seguint les evolucions de la selecció espanyola en el Mundial com un fan més de ‘la Roja’, va assegurar als reporters que esperaven que el dia de la posada de llarg d’Adeyemi seria aquest dimecres. Finalment, el dia D és avui dijous després que es dediquessin les últimes hores a afinar l’agenda presidencial i els típics serrells contractuals. Aquest mateix dimecres va arribar també a la capital catalana Jorge Mendes, el representant del futbolista germànic, per ser present en l’acte.
Via: El Periódico
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