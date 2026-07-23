Bàsquet
Olek Balcerowski fitxa pel Barça de Bàsquet
El polonès, de 25 anys i 2,16 metres, arriba lliure i serà blaugrana fins al 30 de juny de 2028
El Periódico
El FC Barcelona ha anunciat aquest dijous la incorporació del pivot polonès Aleksander «Olek» Balcerowski, que signa contracte amb el conjunt blaugrana fins al 30 de juny de 2028. El jugador, de 25 anys i 2,16 metres d’alçada, arriba lliure després d’acabar la seva etapa a l’Unicaja de Málaga i reforçarà el joc interior de l’equip durant, com a mínim, les dues pròximes temporades.
Balcerowski arriba al Palau Blaugrana després de consolidar una trajectòria marcada pels èxits tant en l’àmbit nacional com internacional. Al llarg de la seva carrera ha conquerit una Eurocup amb el Gran Canaria (2023), una Euroliga i la lliga grega amb el Panathinaikos (2024), a més d’una Basketball Champions League, una Copa del Rey, una Supercopa de España i dues Copes Intercontinentals amb l’Unicaja.
Nascut a Świdnica (Polonia) el 19 de novembre de 2000, el nou jugador blaugrana ocuparà plaça de formació gràcies als anys que va passar a les categories inferiors del Gran Canària. Es tracta d’un pivot amb capacitat per jugar lluny de la cistella, mòbil i amb recursos tècnics, que combina la seva envergadura amb un bon llançament exterior i facilitat per finalitzar a prop de la cistella. A més, destaca per la seva mobilitat defensiva i per la seva capacitat per participar en el joc de bloqueig i continuació.
Gran Canaria com a escola
El seu desenvolupament com a jugador va estar estretament lligat al Gran Canària, club al qual va arribar amb només 13 anys. Després de completar la seva formació al planter, va debutar amb el primer equip quan encara era menor d’edat i, la temporada 2018-19, va disputar els seus primers partits a l’Euroliga. Amb el pas dels anys va anar guanyant protagonisme fins a convertir-se en una de les joves promeses del bàsquet europeu, reconeixement que va rebre en ser escollit millor jugador jove de l’Eurocup en dues ocasions.
Després d’una breu cessió al Mega Basket serbi i de no ser seleccionat al Draft de l’NBA de 2022, va tornar al Gran Canaria per liderar l’equip en la conquesta de l’Eurocup. Aquell rendiment li va obrir les portes del Panathinaikos, on va viure una temporada històrica en proclamar-se campió de l’Euroliga i de la lliga grega.
La seva última experiència va ser a l’Unicaja de Màlaga, amb el qual va disputar 68 partits de la Liga Endesa i va ampliar el seu palmarès amb nous títols nacionals i internacionals, entre els quals la Basketball Champions League de 2025 i dues Copes Intercontinentals.
Amb la incorporació de Balcerowski, el Barcelona guanya centímetres, experiència en l’elit europea i un perfil versàtil per reforçar la seva rotació interior de cara a la pròxima temporada.
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