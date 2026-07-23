Poliesportiu
La selecció espanyola triomfa a Banyoles amb 36 medalles en el Campionat d'Europa de Triatló Multiesport
Més de 3.000 participants van competir durant sis dies a l'Estany de Banyoles, on els triatletes espanyols van assolir un gran èxit en diverses disciplines
Andreu Coll
La selecció espanyola de triatló va firmar una brillant actuació al Campionat d'Europa de Triatló Multiesport, que es va celebrar durant 9 dies a Banyoles. En total van aconseguir un total de 36 medalles entre les categories elit, sub-23 i júniors, fet que la va fer liderar el medaller final amb un gran avantatge. En total, els més de 3.000 participants fan valdre la gesta aconseguida, en la competició celebrada durant nou dies al voltant de l’Estany a Banyoles, a Girona.
Les medalles van succeir-se des del principi; plata per a l'espanyola María Varo i or sub-23 per a Lucía Gracia i Jarno Pousada al Campionat d'Europa de Duatló, mentre que Paco Martí va aconseguir la plata sub-23. Les júniors Alba Núñez, or, i María Tenorio, bronze, juntament amb el triplet masculí d'Arcadi Sala, Jonay Álvarez i Manuel Prada (primer, segon i tercer, respectivament), van dominar aquesta disciplina.
Es va produir un doblet espanyol al Campionat d'Europa de Triatló Cros amb les victòries en categoria elit de Marina Muñoz i Eneko de Castro. La gallega Elsa Pena va aconseguir la plata en categoria sub-23. Mentre que la júnior Alba Núñez va sumar el seu segon or, als quals es van afegir els bronzes per a Amanda García i Óscar Giral. Al Duatló Cros la Selecció no va aconseguir medalles en categoria elit, tot i que el sisè lloc de la general de Lucía Gracia li va donar la plata sub-23, i el setè de Javier Álvarez li va atorgar el bronze sub-23 també. Hi va haver un domini espanyol total en categoria júnior amb les victòries de l'aragonès Óscar Giral, que ja havia aconseguit el bronze en triatló cros el dimarts previ, i la madrilenya María Tenorio, que també havia estat bronze en duatló de carretera dissabte.
En categoria femenina el podi va ser íntegrament per a les duatletes espanyoles amb el segon lloc de Luz Ferrández i el tercer d'Amanda García. L'Aquatló també va portar enormes resultats per al combinat nacional, amb l'or per a Jonay Álvarez (sent júnior) i la plata per a Marina Muñoz, la seva segona medalla a Banyoles, en categoria elit. Álvarez es va coronar campió d'Europa elit després d'una cursa a peu espectacular, imposant-se a la meta a Hugo Fernández, segon de la general i campió sub-23, i a Kevin Tarek Viñuela, medalla de bronze, completant un podi d'elit totalment espanyol.
Els podis sub-23, amb Hugo Fernández, Raúl Gómez i Gorka Rodríguez, i júnior, amb Jonay Álvarez, Lucas Riola (quart classificat de la general) i Arcadi Sala, també van ser liderats íntegrament per aquatletes nacionals. La sub-23 Marta Novo es va emportar el bronze en la seva categoria. Al Triatló de Mitja Distància, que tancava aquest Europeu Multiesport, Mikel Arrasate va aconseguir un merescudíssim or, per davant de Guillem Montiel, que va conquistar la plata. En categoria femenina, Helena Alberdi ho va donar tot per assegurar-se el bronze.
Gran Bretanya ha estat la vencedora en el medaller sumant tots els podis dels grups d'edat (incloent-hi el duatló estàndard sense participació d'elit), paratriatló, elits, sub-23 i júniors amb un total de 191 medalles, seguida molt de prop per Espanya amb 161. França tanca el top 3 amb 88 metalls.
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