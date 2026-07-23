"Quan vaig saber de l’interès del Barça, el cor se’m va accelerar"
Renee van Asten, de 19 anys, és la primera incorporació de l’equip femení aquest mercat d’estiu. La central prové de l’Ajax i va firmar el seu contracte fins al 2030 com a barcelonista.
Laia Bonals
Amb la família mirant-la amb orgull, Renee va posar ahir per primera vegada amb la samarreta del Barça. La nova jugadora blaugrana, emocionada, va atendre els mitjans de comunicació amb prou feines un parell d’hores després de ser anunciada com a nova futbolista de l’actual campió d’Europa.
Ahir es va fer oficial el primer fitxatge del Barça en aquest mercat d’estiu. El club blaugrana i l’Ajax van arribar a un acord per al traspàs de Van Asten. La defensa neerlandesa, de 19 anys, va firmar fins al 30 de juny del 2030 i es converteix en el relleu de Mapi León després de la seva sortida al finalitzar el contracte després de nou anys com a blaugrana.
"És un gran honor i estic molt orgullosa de poder ser aquí amb la meva família. Quan vaig saber de l’interès del Barça, el cor se’m va accelerar. Tot és molt nou per a mi, tantes càmeres, però realment significa moltíssim per a mi", va confessar la central. "Quan vaig saber que el Barcelona estava interessat en mi, em vaig posar molt contenta. Tot va passar molt ràpid. També hi havia converses amb altres clubs i amb altres persones, però des del primer moment vaig sentir que aquest era el pas correcte", va comentar una vegada es va formalitzar la seva incorporació.
L’ambició de guanyar-ho tot
"Per a mi, el Barcelona és un dels millors equips del món. Sempre lluita per tots els títols", va explicar la futbolista en la seva presentació com a blaugrana. "Espero aconseguir tots els títols possibles. Penso en els grans trofeus, com la Lliga de Campions Femenina i la Lliga, i també vull disfrutar molt d’aquesta etapa".
La jove central va explicar com va rebre l’interès del Barça, que competia amb altres grans clubs d’Europa pel seu fitxatge. "És cert que hi havia altres opcions, però vaig sentir que aquest pas tenia molt sentit per a mi. A més, vam tenir una connexió immediata amb el club i amb les persones amb qui vam parlar, i això va ser important per prendre la decisió", va explicar.
Consolidació en l’elit
Van Asten aterra a Barcelona després de completar una temporada d’irrupció en el futbol d’elit. En el seu primer curs amb el primer equip de l’Ajax es va consolidar com una de les grans revelacions de l’Eredivise femenina de la passada campanya. A més de la seva solidesa defensiva, Van Asten sobresurt per la seva bona sortida de pilota, la seva capacitat d’anticipació i domini del joc aeri. Per a qui no l’hagi vist jugar, la central es va presentar a l’afició blaugrana. "Soc una defensa molt agressiva. M’agrada competir molt amb les rivals i crec que tinc varietat en el joc", va explicar la jugadora. "Continuo parlant molt amb la meva família. Ells sempre són honestos amb mi, tant quan faig les coses bé com quan tinc aspectes a millorar. Crec que la meva personalitat també m’ajuda en aquest sentit: intento analitzar-me, identificar en què puc continuar creixent i no centrar-me massa en el que ja he aconseguit", va concloure.
«Soc una defensa molt agressiva. M’agrada competir amb les rivals i crec que tinc varietat en el joc»
Renee van Asten
Central del Barça
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