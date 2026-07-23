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MUNDIAL 2026

Més de 65.000 argentins s'adhereixen a una recollida de signatures per repetir la final del Mundial contra Espanya per l'arbitratge "corrupte"

La iniciativa forma part de 'Change.org', una campanya en què s'assenyala el col·legiat Slavko Vinčić d'haver condicionat la final

Leandro Paredes, empenyent Gavi

Leandro Paredes, empenyent Gavi / RONALD WITTEK / EFE

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Xavi Espinosa

Sembla que l'Argentina continua amb un regust amarg després de perdre la final. La final va deixar la selecció argentina molt indignada. La derrota ha fet mal a l'afició, no només pel rendiment esportiu del conjunt de Scaloni, tot i arribar a la final, sinó per les decisions de Slavko Vinčić.

La selecció dirigida per Luis de la Fuente va derrotar l'Argentina i va conquerir el seu segon títol mundial, un resultat que va causar enuig en part del país sud-americà per les decisions arbitrals que van marcar el partit.

Després del xiulet final, les celebracions d'Espanya van contrastar amb la decepció de l'afició argentina. En poques hores, les xarxes socials es van omplir de vídeos, anàlisis i opinions sobre el desenvolupament del partit, mentre nombrosos aficionats començaven a debatre sobre algunes de les accions més controvertides de la final.

Malgrat que Espanya va ser clarament la selecció menys beneficiada, entre les reaccions va sorgir una petició publicada a la plataforma Change.org en què se sol·licita la repetició del partit amb un àrbitre diferent, en lloc de l'eslovac Slavko Vinčić. Consideren que determinades decisions van influir en el desenvolupament del partit i van perjudicar la selecció argentina en moments clau de l'enfrontament.

La campanya va guanyar visibilitat ràpidament i ja porta 65.000 signatures fins al moment. Malgrat la seva difusió a internet, aquest tipus d'iniciatives no tenen capacitat per modificar el resultat d'una competició oficial organitzada per la FIFA ni obliguen els organismes esportius a revisar el desenllaç del torneig.

Alguns aficionats a les xarxes socials van aprofitar per recordar que el 2020 va ser detingut durant una operació policial a Bòsnia i Hercegovina mentre es trobava en un establiment investigat per les autoritats. Tanmateix, el col·legiat va quedar en llibertat després de prestar declaració i mai no va ser acusat de cap delicte, per la qual cosa va poder continuar desenvolupant la seva carrera professional amb normalitat.

Des del punt de vista reglamentari, la possibilitat de repetir una final mundialista és pràcticament inexistent. Només circumstàncies molt excepcionals relacionades amb errors en l'aplicació de les regles del joc o resolucions dels òrgans disciplinaris podrien obrir la porta a una revisió, cosa que no passa per l'existència de campanyes de recollida de signatures a internet.

Una altra recollida per expulsar l'Argentina

D'altra banda, ja estava en marxa una estranya petició en què es volia excloure l'Argentina de la següent Copa del Món. Una iniciativa que, contra pronòstic, va tancar amb més de 23 milions de signatures.

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La iniciativa es va proposar al web 'argentinaout.com', a causa del suposat (no comprovat) favoritisme arbitral cap al conjunt argentí al llarg del torneig.

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