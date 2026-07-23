Futbol
El vilafantenc Arnau Ortiz busca fer-se lloc en el primer equip de l'Atlético de Madrid
L'extrem de vint-i-quatre anys està entrenant amb Simeone, avalat per la seva espectacular temporada amb el filial
En cas de no quedar-se amb els matalassers, compta amb l'interès d'equips de Primera i Segona Divisió
Roger Illa
El vilafantenc Arnau Ortiz busca tenir una oportunitat en el primer equip de l'Atlético de Madrid. L'extrem està entrenant aquest juliol amb el conjunt dirigit per Diego Pablo Simeone, esperant convèncer-lo de cara a ocupar una de les fitxes de l'equip matalasser. Ortiz s'ha desplaçat amb l'Atlético a Segòvia, on ha fet una estada de pretemporada, i ara ja torna a entrenar a la ciutat esportiva de Majadahonda. Encara no ha jugat cap partit; el primer amistós de l'equip està programat per al 29 de juliol, contra el Getafe.
Ortiz, de vint-i-quatre anys, compta amb l'indiscutible aval de la seva espectacular temporada 2025/2026. En el seu primer any en el club madrileny, l'extrem va fer 23 gols a Primera Federació, més que cap altre jugador de la categoria. Va convertir-se ràpidament en un dels líders del filial de l'Atlético i va quedar a prop d'ascendir de manera directa a la Lliga Hypermotion. El seu equip va acabar caient en el play-off contra la Ponferradina.
L'extrem té un hàndicap en la cerca d'un lloc a l'Atlético. Com que supera els vint-i-tres anys, la normativa impedeix que pugui alternar el filial i el primer equip. El rendiment de la temporada passada va cridar l'atenció des de ben aviat i molt possiblement hauria dut Ortiz a debutar a Primera Divisió, però fer-ho hauria impossibilitat que disputés més minuts amb el filial, que es jugava pujar.
Molts pretendents
En cas de no quedar-se al club, Arnau Ortiz disposa de nombroses ofertes de Primera i Segona Divisió. Tot apunta que el de Vilafant deixarà la tercera categoria per pujar un o dos esglaons. Queda per veure si ho farà en un equip de Champions com l'Atlético -club que, per ara, li mostra la seva confiança en aquesta pretemporada- o en un altre conjunt de la divisió d'or o de plata.
El periodista Ángel García, especialitzat en el mercat de fitxatges del futbol espanyol, ha situat Ortiz a l'òrbita de l'Espanyol, el Levante i el Racing de Santander, a més d'una bona colla de conjunts de la Lliga Hypermotion. Un d'aquests seria el Girona, club al qual ja va pertànyer entre 2021 i 2024, després d'haver passat per la base del Figueres i el primer equip del Peralada.
D'altra banda, Ángel García també parla de l'interès de clubs italians de primera i segona categoria. L'altempordanès ja va jugar a l'estranger entre 2024 i 2025, amb l'Śląsk Wrocław de l'Ekstraklasa polonesa.
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Via: Empordà
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