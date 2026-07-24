L’ACTUALITAT BLAUGRANA
Adeyemi: "Soc aquí per Flick"
El davanter alemany, un veloç extrem que pot jugar per totes dues bandes, va ser presentat ahir una vegada resolta la paperassa del fitxatge. Internacional per Alemanya, el jugador aspira a recuperar la seva millor versió al Camp Nou.
«En Hansi em va dir que és un club diferent, que em sorprendria», va dir l’alemany
Laia Bonals
Després d’una setmana d’espera des del seu aterratge a Barcelona, Karim Adeyemi es va convertir ahir oficialment en jugador del Barça. L’extrem alemany de 24 anys va firmar fins al 2031 i arriba al vestidor blaugrana amb la voluntat de "donar-ho tot", tal com va prometre a Hansi Flick. Així ho va confessar en la primera aparició pública com a nou futbolista de l’entitat blaugrana.
"Les meves expectatives són molt altes. Joc per al millor equip del món. És tot un honor per a mi", va explicar el flamant nou jugador del Barça, que va estar acompanyat per les seves filles, que vestien la seva samarreta i portaven un peluix de CAT a la mà, les dues molt emocionades.
La trucada del Barça, explica, el va agafar una mica per sorpresa i li va costar creure’s que li passés. "No m’ho podia creure. Sé el que puc donar i la temporada anterior no va ser la millor. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. Hansi Flick ha sigut un pilar fonamental i em va dir que em volia, però que ho havia de donar tot. Estic molt agraït per això", va relatar el futbolista, que firma per cinc temporades. El Borussia Dortmund, club del qual procedeix i on només li quedava un any de contracte per complir, rebrà 22 milions d’euros fixos més set en variables.
Operació ràpida
La figura del seu nou entrenador és una de les claus de la seva decisió. "Hansi Flick és el motiu principal pel qual soc aquí. Hem tingut moltes converses i hi vaig confiar des del primer moment. M’ha dit què necessita aquest equip i aquest club. Vinc a ajudar l’equip i així aconseguir els objectius", va afegir.
De reptes n’hi ha molts i, malgrat que la Champions és el màxim objectiu, n’hi ha d’altres que també té al cap el nou fitxatge del Barça. "La Champions és un objectiu, però no pas l’únic. Per a un equip com aquest tots els partits són importants. La Champions és una gran fita que volem guanyar", va admetre.
Adeyemi té clar què vol aportar a l’equip: guanyar-se la confiança dels seus companys i de l’entrenador i remar en la mateixa direcció. "Personalment, no m’importa on jugar. Soc aquí per a qualsevol posició de l’atac. Només vull ajudar l’equip i aconseguir la confiança de tots i aconseguir els objectius", va assegurar.
El jugador va confessar, a més, que en les converses prèvies a fitxar pel Barça amb Flick no van tocar aquest tema. "Abans de prendre la decisió vaig tenir una conversa llarga amb ell. No li vaig preguntar per això perquè per a mi el més important és la confiança que hi tinc".
Barcelona és un pas endavant en la seva carrera. "És un gran pas. En Hansi em va dir que em sorprendria, que és un club diferent, el més gran del món. Li vaig dir que estic preparat per al que em demani i per ajudar l’equip. És una ciutat nova, però el focus està al 100% en el futbol. Volem aconseguir els objectius i donar alegries a l’afició".
Amb el traspàs d’Adeyemi no hi va haver temps per muntar una mica de serial. Quan el seu nom va aparèixer als diaris, l’operació amb el Dortmund ja era tancada. I al cap de poques hores el davanter aterrava a Barcelona carregat de maletes. Tot molt ràpid i resolutiu, com amb Anthony Gordon. L’oficialitat del seu fitxatge, però, no arribava. Van passar els dies i el jugador alemany s’havia d’entrenar al marge del grup. De sobte, suspens. Fins ahir al matí, en què el FC Barcelona va anunciar al final l’adquisició del futbolista, just una setmana després de la seva arribada a l’aeroport del Prat. Immediatament després es va portar a terme la presentació.
La connexió amb Lamine
En la presentació va confessar que el seu gran ídol sempre ha sigut Messi. "Ningú pot ser com Messi, espero que no s’enfadi ningú", va confessar entre rialles. Ronaldinho també figura entre els seus referents, Adeyemi arriba al Barça per intentar tornar a ser ell mateix sobre el camp.
La seva connexió amb Lamine Yamal serà clau perquè sigui així, tot i que no es posa cap pressió. "No conec en Lamine personalment, però sobre el camp parla per si sol. La connexió entre nosaltres pot ser bona. Primer he d’aprendre espanyol per parlar amb ells", va dir fent broma. "No tindré cap problema perquè tinc traça per als idiomes", va concloure.
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