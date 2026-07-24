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Caroline Graham Hansen: "M’agradaria retirar-me al Barça"

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Jordi Cotrina

"Soc culer". Aquesta és l’etiqueta que Caroline Graham Hansen posa a les publicacions a les xarxes socials. Ho és i ho continuarà sent com a mínim fins al 2028, després de firmar la renovació amb el Barça. "És el millor club del món i on més feliç he sigut jugant en tota la meva carrera", va explicar la davantera noruega, de 31 anys, que si compleix el contracte certificarà una dècada com a barcelonista. Caroline, que va assegurar que vol retirar-se al Barça, va afirmar que l’equip continuarà lluitant per tots els títols.

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