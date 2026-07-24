Resolució judicial
Ciria reclama al Barça ser proclamat candidat
Laia Bonals
El Tribunal Català de l’Esport va donar la raó de manera parcial a Marc Ciria en la seva denúncia que la Junta Electoral del Barça havia anul·lat 379 firmes que recolzaven la seva candidatura per motius formals. Per això ahir va demanar al club revisar aquestes paperetes i ser proclamat candidat a les eleccions.
Qui va ser precandidat ha pogut certificar que la junta electoral no va esgotar totes les vies per acreditar que eren correctes les paperetes que li van ser anul·lades. Això, a més, "marca una doctrina que s’haurà d’aplicar a partir d’ara", va afirmar.
Ciria no va ser proclamat candidat al costat de Joan Laporta i Víctor Font per només 90 firmes. "Nosaltres ja sabíem que teníem raó. Sabíem que eren errors formals i no substancials", va remarcar Ciria, que va indicar que no impugnarà les eleccions perquè no vol "paralitzar el club".
"Més de 370 paperetes només amb errors formals. No em diguin que això no és agredir directament el dret d’un soci. Amb els estatuts com a bandera i amb un article específic que així ho diu, el tribunal considera que moltes d’aquestes incidències eren objectivament verificables", explica Ciria ara amb la resolució a la mà. "Ho tenien molt fàcil, tenien les eines per comprovar-ho. S’havia de respectar el període d’esmenes. Era fàcil. Només calia voluntat de fer-ho".
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