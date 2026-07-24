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Bàsquet

David N'Guessan creu que "li encaixa" l'ACB

El jugador neerlandès valora positivament la seva arribada a la lliga ACB i ho veu com una oportunitat per al seu joc

David N'Guessan amb la samarreta de la seva selecció

David N'Guessan amb la samarreta de la seva selecció / FIBA

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Andreu Coll

Girona

David N'Guessan ha deixat la seva primera imatge oficial com a jugador del FIATC Girona. El jugador neerlandès ha trepitjat el parquet de Fontajau, encara en calma, abans de l'inici de la pretemporada el pròxim mes d'agost.

Format als Estats Units i amb un any d'experiència a Europa, l'aler pivot de 26 anys i 2,05 metres, s'ha mostrat ambiciós respecte al seu debut a la lliga ACB "És una lliga molt intensa i competitiva. En tinc moltes ganes perquè crec que com soc jo com a jugador hi encaixo molt bé". N'Guessan ha volgut llançar un missatge "sempre vull guanyar". Més enllà del terreny de joc, es defineix a ell mateix com "una persona divertida. M'encanta estar fent bromes i estar rodejat de gent".

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Tampoc s'ha oblidat de l'afició, a qui ha volgut fer arribar el primer missatge. "Tinc moltes ganes de conèixer-los. Estic molt content d'estar aquí. Entre tots hem de generar un clima ideal perquè l'any sigui increïble".

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