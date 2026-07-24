Futbol
Ferran Torres ja és, literalment, un tauró: l'Oceanogràfic de València ha posat el seu nom a un exemplar
La redempció de Ferran Torres: mentalitat de tauró per superar els sotracs psicològics
El Periódico
L'Oceanogràfic de València ha posat el nom de Ferran Torres a un dels seus taurons grisos (Carcharhinus plumbeus), com a reconeixement del vincle del futbolista valencià amb la conservació marina i, especialment, amb la sensibilització social sobre la importància de protegir aquests animals.
Es tracta d'un mascle de tauró gris que fa prop de dos metres de longitud, ha indicat l'Oceanogràfic, que amb aquesta decisió "reforça el missatge que aquests animals són emblemàtics i espècies indispensables per al funcionament dels ecosistemes".
L'elecció reuneix diversos elements que connecten el davanter amb l'aquari valencià: Ferran Torres va néixer a Foios (València), manté una estreta relació amb la seva terra i és conegut esportivament com el Tauró, un sobrenom que ha incorporat a la seva identitat dins i fora del terreny de joc.
Ambaixador de l'Oceanogràfic
A aquesta connexió s'hi suma el paper de l'autor del gol que va donar la victòria a Espanya en l'últim Mundial de Futbol i la seva tasca com a ambaixador de la Fundació Oceanogràfic durant els anys 2024 i 2025. El futbolista va visitar l'Oceanogràfic fa dos anys per conèixer de primera mà la feina desenvolupada pels seus equips de conservació, investigació, educació i cura animal.
Durant el recorregut per l'àrea d'Oceans i el seu túnel submarí, va poder acostar-se a la biologia dels taurons, a les amenaces que afronten les seves poblacions i als projectes impulsats per afavorir-ne la conservació, han assenyalat les mateixes fonts, que han apuntat que aquesta col·laboració va tenir continuïtat el 2025.
Entre les accions desenvolupades, han destacat la visita de més d'un centenar de participants del Campus d'Estiu Ferran Torres, que van gaudir d'una jornada educativa centrada en la biodiversitat marina, el coneixement dels animals i la necessitat de reduir els impactes humans sobre els oceans.
Espècie de creixement lent
El tauró gris és una espècie de creixement lent i amb una estratègia reproductiva especialment sensible. Les femelles presenten períodes de gestació prolongats, tenen un nombre limitat de cries i no es reprodueixen cada any.
Aquestes característiques redueixen la capacitat de recuperació de les seves poblacions davant d'amenaces com la pesca accidental, la sobrepesca, la degradació dels hàbitats costaners i el comerç de productes derivats del tauró.
L'espècie està catalogada en perill a la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).
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