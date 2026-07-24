Spar Girona
Iyana Martín, Marta Garcia i Carolina Guerrero, amb la preselecció espanyola pel Mundial de Berlín
El 4 d'agost arranca la preparació pel mundial, una competició que fa vuit anys no disputen
Andreu Coll
La FEB ha donat a conèixer avui la primera llista de 21 jugadores que formaran part de la preparació de la selecció espanyola per al Mundial que es disputarà a Berlín durant el mes de setembre. Iyana Martín, Marta García i Carolina Guerrero seran les representants de l’Spar Girona. La primera ja té molta experiència en compromisos internacionals amb la selecció absoluta, però tant Guerrero com Garcia afronten la preselecció amb l’objectiu de poder fer el debut amb la selecció absoluta. La llista també té presència de jugadores WNBA, que s’incorporaran a la preparació més tard que la resta. El gruix de jugadores començarà a treballar el dia 4 d’agost.
A la llista hi ha molt accent gironí, ja que a les tres jugadores de la temporada vinent se’ls hi sumen cinc més que han vestit la samarreta vermella i negre en algun moment; Mariona Ortiz, Maria Conde, Lola Pendande, Maria Araujo, Irati Etxarri. Mariona Ortiz, Txell Alarcón, Aina Ayuso, Carolina Guerrero seran les representants catalanes. Amb tot això, l’equip entrenat per Miguel Méndez arrancarà la preparació per disputar un torneig que fa vuit anys que l’equip no participa, després de l’ensopegada en el preolímpic de l’any 2021.
Dins de la Gira de preparació ‘Tornem a somiar’, la Selecció disputarà 6 partits, en els quals s'enfrontarà a Alemanya i Mali, rivals en la fase de grups de la Copa del Món; Bèlgica, la Xina i Nigèria. El 15 d'agost jugarà el seu primer partit contra Alemanya en Ludwigsburg. Del 21 al 23 d'agost disputarà a Tenerife un Triangular contra Nigèria i Bèlgica. Tancarà la seva preparació a Saragossa, contra Mali i la Xina, el 29 i 30 d'agost respectivament.
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