l’ACTUALITAT BLAUGRANA
De Jong carrega contra els metges dels Països Baixos per la seva lesió al genoll
El FC Barcelona va confirmar ahir que el centrecampista neerlandès pateix una ruptura de lligament interior del genoll dret. El jugador opta per no operar-se.
Albert Guasch
Frenkie de Jong va aparèixer per la Ciutat Esportiva just el mateix dia en què arrencava la pretemporada el FC Barcelona. No se l’esperava després de la seva participació mundialista. Hi havia raons mèdiques. Sentia un fort dolor al genoll després del partit amb pròrroga davant el Marroc en els setzens de final. Va transcendir que patia una lesió que aventurava un període llarg de recuperació, però quedava a expenses de més exploracions. Ahir finalment es va divulgar el comunicat mèdic i, com es temia, no va portar bones notícies.
De Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. "S’ha acordat que el jugador continuï sota tractament i seguiment mèdic, pendent de la seva evolució durant les pròximes setmanes", diu el text del Barça. Renuncia de moment al quiròfan. No hi ha estimació sobre el temps de baixa, tot i que internament s’ha arribat a parlar de quatre mesos. Ja es veurà amb precisió més endavant.
El futbolista, de 29 anys, no es va prendre gaire bé la seva situació. En un comunicat a les xarxes socials va carregar durament contra els metges dels Països Baixos, per haver-lo animat a continuar jugant a l’assegurar-li que només patia una lesió lleu. En el seu text, va dir el següent: "Durant el Mundial vaig patir una lesió al genoll. Després de les primeres avaluacions, els metges em van dir que era una lesió lleu i que no empitjoraria si continuava jugant. L’únic inconvenient era jugar amb una mica de dolor, però al llarg de la meva carrera ho he fet sempre que he pogut per ajudar l’equip, amb el meu club i amb la meva selecció".
Més greu
I va afegir: "Durant les vacances vaig tornar a Barcelona per sotmetre’m a noves proves. Aquestes van demostrar que la lesió era més greu que no s’havia determinat inicialment. Per sort, de moment no cal una operació i ara estic totalment centrat en la recuperació i a tornar als terrenys de joc com més aviat millor".
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