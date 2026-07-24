Selecció alemanya
Jürgen Klopp firma com a nou seleccionador d’Alemanya i avisa: «Si no deixeu en pau la meva família, me n’aniré»
El tècnic alemany torna a les banquetes dos anys després d’abandonar el Liverpool
Max Pérez
El seu nom ja va sortir a tots els diaris d’Alemanya després de la dura eliminació en setzens del Mundial en la tanda de penals. La dimissió de Julian Nagelsmann va ser gairebé immediata i l’arribada de Jürgen Klopp era tan sols qüestió de temps. L’espera va acabar. La Federació Alemanya de Futbol (DFB) ha fet avui oficial el que tothom desitjava: Klopp és el nou seleccionador d’Alemanya.
El carismàtic tècnic, de 59 anys, firma amb la ‘Mannschaft’ fins al 2030. Klopp tenia contracte com a cap del departament de futbol de Red Bull fins al 2029 i la DFB ha hagut de passar per caixa per aconseguir el seu nou seleccionador. Avui mateix ha sigut presentat i ja ha donat mostres de la seva singular personalitat. De sacada, una advertència als mitjans de comunicació: «Si us comporteu malament i no deixeu en pau la meva família, me n’aniré», ha comentat.
«El dia que ja no m’estimin, me n’aniré, sense cap indemnització», ha assenyalat. «Si demà diuen que soc un desastre, me’n vaig. No n’hi ha prou amb una sola persona; hauria de ser alguna cosa més que això. Si la DFB diu que soc un desastre, me largo. Criteu-me si alguna cosa no funciona; estaré encantat de provar de reparar-lo. Tot gira entorn del treball. No tindré una carrera després de la selecció nacional. L’ideal és que aquest sigui el punt culminant de la meva trajectòria».
Nova anys a Liverpool
Klopp va iniciar el seu periple com a entrenador el 2001 amb el Mainz 05 i va abandonar les banquetes el 2024 després de tornar el Liverpool al cim de l’elit mundial. Ho va guanyar tot en les seves nou temporades amb el conjunt anglès, incloent les desitjades Premier i Champions League. Prèviament, amb el Borussia Dortmund també va aixecar tots els títols possibles a Alemanya i va portar el club a una final de Champions el 2013.
Després del Mundial del 2006, ja es va parlar de la possibilitat que Klopp es convertís en el seleccionador d’Alemanya. El seu estil de joc era molt atractiu i vistós, però encara li faltava alguna cosa més d’experiència. Finalment, la DFB va optar per Joachim Löw, assistent de Jürgen Klinsmann, l’entrenador que deixava el càrrec. Ara, amb una llarga trajectòria a la seva esquena, s’endinsa en el món del futbol de seleccions per tornar Alemanya al lloc on es mereix, igual que ha fet amb cadascun dels clubs que ha entrenat.
El repte no és senzill, però la Federació Alemanya sap que si hi ha algú que ho pugui fer és precisament Klopp. La tetracampiona del món va tenir la seva última gran alegria el 2014, quan el combinat dirigit per Löw es va proclamar campiona a Maracaná, vencent l’Argentina de Messi a la final i esclafant l’amfitriona Brasil amb el ja històric 1 a 7.
Els tres últims mundials han deixat un sabor amarg. Löw no va poder superar la fase de grups a Rússia 2018, tampoc ho va aconseguir Hansi Flick a Qatar 2022. I en aquest últim, el jove Nagelsmann no va passar de setzens després de caure davant un rival assequible com a Paraguai.
Entrenadors prestigiosos
Klopp està més que habituat a reflotar equips. S’ha de veure què passarà amb la selecció del seu país i ell mateix n’és conscient: «Ja tenia una idea de com d’important és el càrrec de seleccionador nacional. Però quan et veus involucrat en això, sents encara més la magnitud i la responsabilitat que comporta», ha detallat. El seu repte més immediat és la Lliga de Nacions i després la classificació a l’Eurocopa.
Klopp se suma a la tendència que estan adaptant les federacions de fitxar entrenadors estrella. Ho va fer el Brasil amb Carlo Ancelotti, ho va anunciar fa poc França amb l’arribada de Zinedine Zidane i ho volia fer Itàlia amb Pep Guardiola. De moment no és una fórmula que estigui deixant grans resultats, ja que són més aviat tipus com De la Fuente o Scaloni els que han portat les seves seleccions a dalt de tot. Això sí, ningú dubta que Jürgen Klopp és capaç tornar la capacitat guanyadora a la seva selecció.
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