La pretemporada blanc-i-blava
L’Espanyol s’il·lusiona
L’arribada de Monchi com a director esportiu s’ha traduït en la incorporació de tres jugadors, però el club continua treballant per reforçar la plantilla. L’entitat té previst convertir en accions part del deute per tenir més marge de límit salarial.
A aquestes altures el club supera els 28.000 abonats, uns 6.000 més que la campanya anterior
Begoña González
Fa tot just un any, el RCD Espanyol afrontava l’estiu amb l’obligació de reconstruir-se per sobreviure a Primera. La prioritat era confeccionar una plantilla competitiva dins d’uns marges econòmics molt ajustats i amb la incertesa d’haver de generar ingressos mitjançant vendes per poder inscriure nous futbolistes. Dotze mesos després, passada una temporada bipolar marcada per una arrencada estel·lar i una permanència segellada novament al límit del precipici, l’escenari sembla haver canviat de manera notable.
La incorporació de Monchi com a director esportiu i l’augment del límit salarial que pretendria aprofitar Alan Pace de forma immediata, obren un nou escenari per a un Espanyol que il·lusiona cada vegada més els seus socis. Amb el mercat obert i diverses operacions encara pendents, el club transmet una sensació de més estabilitat sobre la qual pretén construir un projecte amb recorregut.
Per fer possible aquesta transformació, la feina ha començat als despatxos. Segons va avançar La Grada, Velocity Sport Limited (VSL), la societat propietària de l’Espanyol presidida per Alan Pace, convertirà en accions part del deute que manté amb l’entitat. L’operació, prevista per formalitzar-se en la pròxima junta general d’accionistes, permetrà incrementar el límit salarial gràcies a l’acord a què ha arribat amb LaLiga per anticipar la meitat de l’import, uns cinc milions d’euros, durant aquest mercat. Amb aquesta operació, l’Espanyol disposarà d’un marge més gran per incorporar i inscriure jugadors sense que cada fitxatge depengui necessàriament d’una venda prèvia.
Reforços per arribar
Així, la incorporació de Monchi al capdavant de la direcció esportiva simbolitza l’inici d’una nova etapa. En aquest escenari, el responsable esportiu ha començat a perfilar una plantilla que encara està lluny de donar-se per tancada, però que ja ha incorporat noms com Álex Calatrava, Gabriel Moscardó i Quilindschy Hartman. Encara queden posicions per reforçar i moviments per resoldre, però el club afronta el tram decisiu del mercat des d’una posició més còmoda que la d’anteriors estius. Encara falta el tram més intens del mercat i la plantilla continua necessitant incorporacions per elevar el seu nivell competitiu. Però, a diferència d’altres estius, l’Espanyol no només parla de fitxatges. També parla d’estabilitat financera, de planificació a mitjà termini i d’una massa social que torna a créixer.
Mentrestant, l’equip continua acumulant quilòmetres durant la pretemporada amb bones sensacions. Els primers amistosos han permès comprovar l’adaptació de les noves incorporacions i el treball que està desenvolupant Manolo González per construir un bloc competitiu abans de l’estrena de Lliga del 16 d’agost contra el Llevant. La victòria contra l’Olot (0-3) i el Pau FC (4-0) han deixat bones sensacions, que esperen que s’allarguin quan l’equip es comenci a enfrontar a entitats més potents. Aquest dissabte, l’Espanyol s’enfrontarà al Sabadell i pròximament ho farà contra el Burnley FC, l’altre club propietat de Pace que va descendir a finals d’aquesta temporada de la Premier a la Segona Divisió anglesa.
Malgrat que a la gespa encara queden incògnites per resoldre, a la grada amb prou feines hi ha dubtes i els periquitos han decidit creure-hi. La resposta de l’espanyolisme està sent una de les millors notícies de l’estiu. La campanya d’abonats avança molt per sobre dels registres de l’any passat i el club ja supera els 28.800 abonats, prop de 6.000 més que en les mateixes dates de la temporada anterior. La massa social ja depassa les 33.000 persones, xifra que confirma la recuperació de la il·lusió entre l’afició.
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