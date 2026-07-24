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Poliesportiu

La nova presidenta del COI, Kirsty Coventry, rep a Miquel Noguer i Oriol Cardona a Lausana

El banyolí, medallista d'or als Jocs Olímpics d'hivern, va aprofitar la visita de la Diputació de Girona, amb Miquel Noguer, per lliurar el seu mallot verd al museu olímpic

La Visita al COI de la Diputació de Girona

La Visita al COI de la Diputació de Girona / Diputació de Girona

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Andreu Coll

Girona

La presidenta del Comitè Olímpic Internacional (COI), Kirsty Coventry, i el director general, Christophe De Kepper, van rebre dijous passat al president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, en una trobada institucional amb, a la seu de l’organisme, a la localitat suïssa de Lausana.

A l’acte també hi van assistir Pere Miró, amb una llarga trajectòria com a directiu del COI, i el banyolí Oriol Cardona, que el febrer passat es va convertir en el primer esportista gironí i català en guanyar una medalla d’or en uns Jocs Olímpics d’hivern. Cardona va penjar-se l’or en la cursa d’esprint, a més del bronze en els relleus mixtos, juntament amb la granadina Ana Alonso, en els Jocs de Milà- Cortina d’Ampezzo, en què l’esquí de muntanya es va estrenar en el programa olímpic.

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Oriol Cardona durant la visita al COI de la diputació de Girona

Oriol Cardona durant la visita al COI de la diputació de Girona / Diputació de Girona

Per a Cardona, l'ocasió li va permetre lliurar al Museu Olímpic el mallot signat amb el qual va aconseguir aquest gran èxit. Aquest material passarà a formar part del patrimoni vinculat al moviment olímpic, com a testimoni d’una fita històrica de l’esport català. També va signar el llibre d’honor de l’equipament.

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