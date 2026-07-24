Carrera urbana
Prensa Ibérica, en la nova etapa de la Cursa de Bombers
L’UTE formada amb Relay Events i Sport Life Ibérica guanya la licitació per organitzar una de les carreres més emblemàtiques de Barcelona.
El Periódico
La Cursa de Bombers de Barcelona obre una nova etapa. L’UTE formada per Prensa Ibérica, Relay Events i Sport Life Ibérica organitzarà i produirà l’esdeveniment després de guanyar una licitació de l’Ajuntament de Barcelona, amb un full de ruta ambiciós: millorar el posicionament que ha convertit aquesta carrera en referent del running popular.
L’aliança reuneix tres perfils complementaris i de primer nivell. Relay Events aporta l’experiència en la producció executiva de grans esdeveniments esportius de masses, amb un historial que inclou la Cursa d’El Corte Inglés, la Cursa Diagonal DiR i la Mitja de Sant Cugat. Sport Life Ibérica lidera la comunicació esportiva i el lifestyle d’Espanya, amb una comunitat de 700.000 esportistes actius en la seva base de dades i més de 3,6 milions de seguidors a les xarxes socials. A més, compta amb experiència pròpia en l’organització executiva i producció de grans esdeveniments esportius, ja que ha desenvolupat proves populars de referència com la Cursa de les Dones Central Lechera Asturiana, la Movistar Madrid Mitja Marató, la Zu Marató de Sevilla o la Cursa del Pare Noel.
Difusió milionària
Prensa Ibérica, líder de la informació regional i local d’Espanya, aportarà la capacitat d’amplificació a través de les seves grans capçaleres SPORT i EL PERIÓDICO, amb més de 20 milions d’usuaris únics mensuals i 176 milions de pàgines vistes entre les dues, i també la seva xarxa de premsa escrita i de xarxes socials, amb un abast de 9,9 milions de seguidors.
La primera edició sota aquesta nova estructura està prevista per al diumenge 8 de novembre d’aquest any. L’esdeveniment recupera el seu recorregut icònic pel cor de Barcelona –avinguda del Paral·lel, Gran Via, ronda de Sant Pere, Via Laietana– amb sortida i arribada al costat del parc de la Ciutadella. Sota el concepte creatiu El cor que mai s’atura, la Cursa de Bombers 2026 planteja una experiència de 360 graus per al corredor: des d’entrenaments oficials i campanya digital prèvia fins a activacions de marca, producció audiovisual en directe i un Recovery Lab a la zona de meta. La sirena oficial del Cos de Bombers de Barcelona marcarà, com a gran novetat d’aquesta edició, el començament de la carrera.
El projecte també incorpora una aposta ben decidida per la sostenibilitat, amb mobilitat sostenible, ús de vehicles elèctrics i híbrids, gestió selectiva de residus i foment del transport públic com a eixos transversals d’aquest esdeveniment.
La Cursa de Bombers de Barcelona és, juntament amb els Bombers de Barcelona, un símbol de la capital catalana. Aquesta nova etapa neix amb la voluntat de mirar d’estar a l’altura d’aquest llegat i de construir-hi al damunt un projecte de referència per al running popular durant els pròxims anys.
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