Nou ‘look’
Aquest és l’innovador disseny del segon equipament del Barça
La samarreta del Barça per a la nova campanya inclou diverses picades d’ullet a Kobe Bryant, consolidant l’aliança amb Nike i la marca del jugador
Max Pérez
El FC Barcelona allarga la seva col·laboració amb la marca de Kobe Bryant per al desenvolupament conjunt amb Nike del segon equipament per a aquesta nova temporada. Una segona edició el disseny del qual no té res a veure amb el de la campanya anterior.
Poc menys d’un mes després de la presentació del primer equipament, l’entitat blaugrana treu a la llum una nova samarreta amb la marca de Kobe per preservar el llegat de la llegenda del bàsquet.
Un disseny trencador
En aquesta ocasió, la samarreta presenta un negre total en la seva part superior que es va difuminant fins a convertir-se en morat, que acaba a la part inferior, un color amb referència als Lakers, equip en què Kobe Bryant va disputar tota la seva carrera. El morat s’apodera al complet dels pantalons i també de l’escut del club i el logo de la marca.
En canvi, les mitges recuperen el color negre i només es ressalta la paraula ‘Barça’ en morat i el logo de Kobe en daurat, tonalitat que també s’utilitza per als patrocinadors que formen part de l’equipament.
Textura de pell de serp
Segons argumenta el club en un comunicat, la col·laboració «consolida una aliança estratègica que continua aprofundint en uns valors compartits de competitivitat, ambició i excel·lència». Una actitud que connecta el club blaugrana amb l’exjugador de l’NBA.
Alguns dels detalls que presenta l’equipament són l ’estampat, que està inspirat en la textura de la pell de serp – amb referència al sobrenom de Kobe Bryant, Black Mamba –, i una cita del jugador a l’interior del coll: «Leave the game better than you found it», deixa el joc (esport) millor de com el vas trobar.
Aquest nou equipament per a la temporada 2026/27 ja es troba disponible a les botigues ‘online’ i físiques, tant del Barcelona com de Nike.
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