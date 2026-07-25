FUTBOL
"Ara mateix no m’hi sento capaç", diu Guardiola per rebutjar l’oferta d’Itàlia
El tècnic català, que vol prendre’s un any sabàtic, va transmetre personalment a Paolo Maldini la seva decisió després de meditar la proposta uns dies, segons ‘La Gazzetta dello Sport’.
El Periódico
Final del somni de Paolo Maldini i de la Federació Italiana de Futbol (FIGC). Pep Guardiola ha rebutjat la proposta de convertir-se en seleccionador d’Itàlia, oferta impulsada pel director esportiu de la FIGC, Paolo Maldini, segons va avançar divendres el diari esportiu italià La Gazzetta dello Sport.
"Gràcies. Em sento honrat, però ara mateix no m’hi sento capaç", va assegurar el tècnic català la nit de dijous als dirigents federatius, segons va informar el diari esportiu de més tirada al país, una informació que posteriorment va ser recollida per la resta dels principals mitjans.
El tècnic català va meditar durant diversos dies l’oferta que li van presentar Maldini i Leonardo, però finalment va optar per mantenir la decisió que ja havia pres d’allunyar-se temporalment de les banquetes després de posar fi a la seva etapa durant deu anys al capdavant del Manchester City.
El diari italià afirma que entre els motius del rebuig de l’entrenador català figuren el desig de dedicar temps a la seva vida personal i a la seva família, així com els seus dubtes sobre el treball d’un seleccionador nacional, una funció que consideraria difícil d’exercir sense el contacte diari amb els futbolistes.
L’extècnic del Barcelona, del del Bayern de Múnic i del Manchester City no va arribar a negociar les condicions econòmiques de la proposta i va comunicar personalment la seva resposta a Maldini.
Conte, Pirlo, Mancini...
L’exfutbolista del Milan i excapità de l’azzurra va assegurar dijous que Guardiola figurava en la llista com "un dels objectius" i va revelar que l’organisme també ha mantingut contactes amb l’italià Carlo Ancelotti, actual tècnic del Brasil.
Itàlia busca un nou seleccionador des que Gennaro Gattuso va dimitir a l’abril al no aconseguir la classificació per al Mundial, un fiasco que es va repetir per tercer vegada consecutiva, un fracàs inèdit en la història del futbol transalpí. Després de la negativa de l’exentrenador del Barça, Andrea Pirlo es perfila com el principal candidat per assumir la banqueta de la selecció italiana. Roberto Mancini i Antonio Conte també són dos entrenadors que entren en la possible elecció.
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