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decisió judicial

Arxivada la causa contra Laporta i Yuste per una suposada estafa

Joan Laporta. | KIKO HUESCA / EFE

Joan Laporta. | KIKO HUESCA / EFE

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J. G. Albalat

Barcelona

La jutge de Barcelona Marta Bo Jané ha arxivat la causa oberta contra el president del FC Barcelona, Joan Laporta; el vicepresident primer, Rafael Yuste; l’economista i exdirectiu de l’entitat Xavier Sala i Martín, i l’exdirector de TV3 i expropietari del CF Reus Deportiu Joan Oliver, per una presumpta estafa de 100.000 euros a una inversora, en no haver-se acreditat l’existència d’"engany bastant" per sustentar la comissió d’aquest delicte.

La magistrada considera que "hi ha falta de justificació suficient de la perpetració" d’un delicte i precisa que no hi ha elements que "evidenciïn" pactes o "contractes criminalitzats", sinó "una desencertada relació negocial a la recerca d’una inversió rendible". L’advocat de l’acusació, Pepe Oriola, va anunciar que presentarà un recurs.

Elevat interès

La querella relatava que, el 2016, la inversora, a través d’una agent de banca privada, "va tenir coneixement de dues oportunitats d’inversió, vinculades entre si i que presentaven condicions atractives". Una consistia a executar un pla estratègic per promoure l’ascens esportiu del Reus de Segona B a Segona A a través de la societat espanyola Core Store. La inversió oferia una "rendibilitat elevada –un 6% anual–, que permetia la recuperació íntegra del capital invertit i, fins i tot, contemplant la possibilitat de rescat anticipat en un termini breu". El projecte tenia com a principals implicats el president del Barça i la resta dels querellats.

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La segona oportunitat d’inversió consistia a crear a la Xina una acadèmia de formació futbolística inspirada en el model de la Masia. La dona va acceptar invertir i va perdre els fons aportats, que ascendien a 104.000 euros. Només va rebre 12.500 euros, comptant la rendibilitat pactada.

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