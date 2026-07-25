futbol
Klopp firma com a seleccionador d’Alemanya i adverteix la premsa
"Accepto el càrrec, tot i que he vist com heu tractat Nagelsmann. Si us comporteu malament i no deixeu en pau la meva família, me n’aniré", avisa als periodistes l’exentrenador del Liverpool.
Max Pérez
El seu nom ja va sortir a tots els diaris d’Alemanya després de la dura eliminació en setzens del Mundial en la tanda de penals. La dimissió de Julian Nagelsmann va ser gairebé immediata i l’arribada de Jürgen Klopp era qüestió de temps. L’espera s’ha acabat. La Federació Alemanya de Futbol (DFB) va fer ahir oficial el que tothom desitjava: Klopp és el nou seleccionador d’Alemanya.
El carismàtic tècnic, de 59 anys, firma amb la Mannschaft fins al 2030. Klopp tenia contracte com a cap del departament de futbol de Red Bull fins al 2029 i la DFB ha hagut de passar per caixa per aconseguir el seu nou seleccionador. Ahir va ser presentat i ja va donar mostres de la seva singular personalitat. De sacada, una advertència als mitjans de comunicació: "No faig aquesta feina només per mi. Ho faig per vosaltres. Accepto aquest càrrec, tot i que he vist com heu tractat Nagelsmann i Tuchel –amb Anglaterra–. Si us comporteu malament i no deixeu en pau la meva família, me n’aniré", va advertir.
"El dia que ja no em vulguin me n’aniré, sense indemnització", va afegir. "Si demà diuen que soc un desastre, me’n vaig. No n’hi ha prou amb una sola persona; hauria de ser més que això. Si la DFB diu que soc un desastre, me’n vaig. Critiqueu-me si alguna cosa no funciona; estaré encantat d’intentar arreglar-ho. Tot gira entorn del treball. No tindré una carrera després de la selecció nacional. L’ideal és que aquest sigui el punt culminant de la meva trajectòria".
Nou anys a Liverpool
Klopp va iniciar el seu periple com a entrenador el 2001 amb el Mainz 05 i va abandonar les banquetes el 2024 després que el Liverpool tornés al cim de l’elit mundial. Ho va guanyar tot en les seves nou temporades amb l’equip anglès, incloses les desitjades Premier i Champions. Prèviament, amb el Borussia Dortmund també havia aixecat tots els títols possibles a Alemanya i va portar el club a una final de Champions el 2013.
Després del Mundial del 2006 ja es va parlar de la possibilitat que Klopp es convertís en el seleccionador d’Alemanya. El seu estil de joc era molt atractiu, però encara li faltava una mica més d’experiència. Finalment, la DFB va optar per Joachim Löw, assistent de Jürgen Klinsmann, l’entrenador que deixava el càrrec. Vint anys després i amb una llarga trajectòria recorreguda, s’endinsa en el món del futbol de seleccions per tornar Alemanya al lloc on es mereix, igual que ha fet amb cadascun dels clubs que ha entrenat. Passi el que passi, Klopp ho farà mantenint el seu estil divertit i amb un objectiu que de vegades és més significatiu que un trofeu: "Vull que quan els aficionats tornin a casa diguin: ‘¡uau!’". El repte no és fàcil, però la Federació Alemanya sap que si hi ha algú que ho pot fer és Klopp. La tetracampiona del món va tenir la seva última gran alegria el 2014, quan l’equip dirigit per Löw es va proclamar campió a Maracaná guanyant a l’Argentina de Messi en la final i esclafant l’amfitriona Brasil en semifinals amb el ja històric 1-7.
Els tres últims Mundials han deixat un gust amarg. Löw no va poder superar la fase de grups a Rússia 2018, com tampoc ho va aconseguir Hansi Flick a Qatar 2022. I en aquest últim Nagelsmann no va passar de setzens al caure contra un rival assequible com el Paraguai.
Entrenadors prestigiosos
Klopp està més que acostumat a reflotar equips. S’ha de veure què passarà amb la selecció del seu país i ell mateix n’és conscient: "Ja tenia una idea de com d’important és el càrrec de seleccionador. Però quan t’hi veus involucrat sents encara més la magnitud i la responsabilitat que comporta". El seu repte més immediat és la Lliga de Nacions i després, l’Eurocopa.
Klopp s’afegeix a la tendència que estan adaptant les federacions de fitxar entrenadors estrella. Ho va fer el Brasil amb Carlo Ancelotti, ho va anunciar fa poc França amb l’arribada de Zinedine Zidane i ho volia fer Itàlia amb Pep Guardiola. De moment no és una fórmula que estigui deixant grans resultats, ja que són més aviat homescom De la Fuente i Scaloni els que han portat les seves seleccions a dalt de tot. Això sí, ningú dubta de Jürgen Klopp.
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- La gran decisió de Cubarsí
- Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros
- Necrològiques del 24 de juliol de 2026
- Carta d'una lectora: 'Cada dia que passa és un dia més en què aquesta persona continua sense una solució
- Així són els nous dissenys dels bitllets d'euro
- Cancel·lat el concert de Maria Arnal al Porta Ferrada
- El Parlament avala la vinyeta com a sistema de pagament a les autopistes catalanes després del col·lapse de l'AP-7