LeBron James escull els Sixers per al seu últim ball
L’exjugador de Los Angeles Lakers firma per dues temporades, cosa que significa que es mantindrà a l’NBA fins als 43 anys.
Albert Guasch
LeBron James tancarà la seva impressionant carrera als Philadelphia 76ers. Ell mateix ho va anunciar ahir a través de les xarxes socials. Al voltant de l’estrella de l’NBA s’havia format una intensa especulació sobre on acabaria jugant després que decidís no renovar el contracte amb Los Angeles Lakers. Als 41 anys, Lebron ha sorprès al revelar que farà el seu últim ball en un equip que no figurava a les quinieles i amb el propòsit de lluitar sempre pel títol.
"Vaig pensar que havia acabat quan va acabar la temporada. No estava a punt per anunciar-ho i sabia que necessitava temps per decidir de veritat, però estava bastant segur que havia jugat el meu últim partit. Vaig ser sincer en aquella última roda de premsa quan vaig dir que necessitava reflexionar i decidir si encara estimo aquest esport. I sí, continuo estimant profundament aquest esport i tinc més per oferir", va dir l’exjugador de Cleveland, Miami, Lakers, que firma per dues temporades, cosa que implica que continuarà jugant fins als 43 anys. Els 76ers són el seu quart equip.
Lebron va exposar les raons per les quals continua volent competir. Començarà aquest any la 24a temporada a l’NBA, un rècord absolut. "Les últimes setmanes han sigut especials. No havia tingut mai l’oportunitat de no saber què fer i prendre’m el temps necessari simplement per reflexionar. He passat uns mesos increïbles amb els meus éssers estimats mirant de desxifrar-ho tot. Aquesta és la meva última decisió. No ho faig per diners ni per la família. ¿Per què jugo a aquestes altures?", es pregunta retòricament.
"Continuo volent fer sacrificis. Continuo volent treballar. Continuo volent esforçar-me al màxim. Continuo volent competir, guanyar i tenir l’oportunitat d’experimentar la sensació de guanyar un altre campionat. Crec que puc ajudar a convertir els Philadelphia 76ers en un equip campió, i m’entusiasma la idea de contagiar d’energia una nova afició i emprendre aquest viatge increïble una última vegada".
Salari baix
Als 76ers, Lebron trobarà una plantilla per lluitar, efectivament, pel títol de l’NBA. És l’equip de Joel Embiid, del recentment adquirit Jaylen Brown procedent dels Boston Celtics, de V. J. Edgecombe i Tyrese Maxey. Amb Lebron constitueix un dels quintets més potents de la lliga. El mateix Lebron va fer de mitjana el curs passat uns notables 20,9 punts, 6,1 rebots i 7,2 assistències.
Sens dubte, no sembla que jugui per diners. Segons ESPN, Lebron firma per un salari de 8 milions de dòlars pels dos cursos, el més baix des de la primera temporada de principiant.
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