La reflexió
"Era el meu dia per guanyar a Alpe d’Huez", diu el líder
Sergi López-Egea
Tadej Pogacar va explicar amb detall com va decidir anar a buscar la victòria a Alpe d’Huez i firmar la seva cinquena victòria d’etapa al Tour, abans de la jornada reina i del passeig triomfal a París. "Aconseguir la victòria aquí és genial. L’ambient ha sigut una bogeria durant la pujada. Ho he aconseguit gràcies al treball de tot l’equip. Avui he corregut per als meus companys. Estic molt content d’haver-me anotat aquesta victòria", va dir després de creuar la meta en l’assenyalada pujada de la dinovena etapa.
Pogacar va desxifrar la situació de la cursa abans de llançar el seu atac. Va veure les altres lluites i la falta d’efectius en diferents equips. "Vaig sentir que hi havia ciclistes patint i despenjant-se amb el ritme del Felix [Grossschartner] a l’inici de la pujada, que ja era bastant bo. Ja havíem pujat al màxim el port anterior. Sabia que tenia bones cames i que no quedaven gaires gregaris per marcar el ritme en el grup, així que vaig arrencar des del peu d’Alpe d’Huez", va afirmar. "A partir d’allà, vaig anar al màxim fins al cim. L’Adam [Yates] estava intercalat, i això va ser un reconeixement moral per a mi. Estic molt content de veure’l altre cop al seu nivell després d’haver-ho passat tan malament al principi d’aquesta setmana. He hagut de lluitar contra excel·lents ciclistes, però estaven jugant una mica entre ells i això em va ajudar a atrapar-los i guanyar l’etapa".
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- La gran decisió de Cubarsí
- Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros
- Necrològiques del 24 de juliol de 2026
- Carta d'una lectora: 'Cada dia que passa és un dia més en què aquesta persona continua sense una solució
- Així són els nous dissenys dels bitllets d'euro
- Cancel·lat el concert de Maria Arnal al Porta Ferrada
- El Parlament avala la vinyeta com a sistema de pagament a les autopistes catalanes després del col·lapse de l'AP-7