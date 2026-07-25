Nova etapa al club blanc
Del terrabastall al silenci total
Fa dues setmanes que l’entrenador portuguès treballa a Valdebebas amb els jugadors no mundialistes sense que ni tan sols hagi sigut presentat oficialment. L’equip farà tota la pretemporada a la ciutat esportiva i disputarà tres amistosos de preparació.
El Madrid té un excés d’efectius, i jugadors com Asencio i Mendy poden deixar el club
Sergio R. Viñas
Un Mundial és tan gegant i tan excepcional que ho absorbeix tot. No diguem ja si, com ha sigut el cas, Espanya arriba fins a les últimes rondes i, a sobre, guanya el títol. Fins i tot els grans clubs com el Barça i el Madrid passen a un discretíssim segon pla quan la competició mundialista s’escalfa. I els seus protagonistes, no ens enganyarem, ho agraeixen.
Qualsevol altre estiu, la tornada de José Mourinho al Reial Madrid hauria concitat una atenció desproporcionada per part d’aficionats i mitjans de comunicació, navegant entre la morbositat d’uns i la il·lusió d’altres. Tanmateix, l’entrenador portuguès ja fa un parell de setmanes que treballa a Valdebebas en complet silenci. Fins ahir, quan el club va obrir les portes de la ciutat esportiva a la premsa durant una estona per a un partidet d’entrenament contra l’Alcorcón, de Primera RFEF. Ni tan sols havia sigut pública la seva tornada als comandaments blancs, més enllà de les comunicacions de l’entitat.
I és que Mou ni tan sols ha sigut presentat com a nou entrenador blanc. Es preveia que la posada de llarg oficial es produís la setmana passada, però finalment es van alterar els plans, diuen que a petició del tècnic, que l’11 d’agost estrenarà a Netflix el documental que porta el seu nom.
Reestructurar la plantilla
No es descarta, en fi, que Mourinho no s’assegui davant d’un micròfon fins al 21 d’agost, la vigília del seu debut de lliga a Cornellà-el Prat contra l’Espanyol. De moment, només s’ha pronunciat a través dels mitjans del club, en declaracions en les quals, per descomptat, no va deixar cap titular ressenyable. Toca esperar per assistir al terrabastall que, atenent el seu historial, provocarà tard o d’hora.
En aquestes dues primeres setmanes, Mou amb prou feines està prenent contacte amb una part molt reduïda de la plantilla, a causa del Mundial. Al marge dels encara lesionats Militão, Rodrygo i Mendy, només vuit jugadors del primer equip van arrencar l’activitat el dilluns 13 de juliol: Lunin, Trent, Huijsen, Asencio, Carreras, Camavinga, Mastantuono i Gonzalo. Aquesta setmana ja s’han incorporat Arda Güler i Valverde, tots dos eliminats en la primera fase de la cita mundialista, a més de Thiago Pitarch després de guanyar l’Europeu sub-19 amb Espanya.
La falta d’efectius provoca que el Madrid no sortirà de Valdebebas en tot l’estiu per fer una de les habituals gires estiuenques. Tota la pretemporada es farà a casa, amb tres amistosos més confirmats de moment: contra la Fiorentina a Àustria l’1 d’agost; contra el Ferencváros el 8 d’agost a Budapest, i el Trofeu Teresa Herrera contra el Depor el dia 12 a Riazor.
Tot i que més que la posada al punt, en el club blanc preocupa ara mateix la confecció de la plantilla. Després dels fitxatges de Konaté, Dumfries, Bernardo Silva i Cucurella (els dos últims, peticions expresses del portuguès) i la tornada d’Endrick, sobren efectius a la plantilla. De moment només han sortit Carvajal i Alaba després d’acabar contracte; Ceballos, rescindit; i Fran García, traspassat al Betis, i hi ha uns quants noms a la rampa de sortida, traspassats o cedits, sense descartar que alguns d’ells continuïn: Asencio, Mendy, Camavinga, Mastantuono, Gonzalo, Endrick...
Quant a les altes, Mourinho rebria amb els braços oberts un central i un migcampista més, però tot depèn de les sortides i que les oportunitats de mercat siguin les adequades. Descartat Enzo Fernández a través d’un contundent comunicat oficial, torna a ressorgir el nom de Rodri després del seu extraordinari Mundial.
Als despatxos continua preocupantment oberta la carpeta de Vinícius, que està en el seu últim any de contracte sense que hi hagi un acord de renovació, malgrat les reiterades declaracions d’amor del brasiler al Reial Madrid.
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