Tennis Taula
El CTT Olot continua trencant barreres «a poc a poc»
El club garrotxí aterra a la Champions League gràcies al 24è lloc que va assolir al rànquing europeu la temporada passada, una fita inèdita per al club català
Andreu Coll
Amb només tres temporades a la Superdivisió, la màxima categoria estatal del tennis taula, el CTT Olot continua trencant sostres. Després d'una temporada històrica, culminada amb la Copa del Rei i el subcampionat de la Europe Trophy Cup, el club garrotxí disputarà aquest estiu la Champions League, la màxima competició continental. El vint-i-quatrè lloc al rànquing europeu li ha obert les portes d'una competició reservada als grans noms del tennis taula europeu, una oportunitat que el club ha decidit aprofitar malgrat els dubtes inicials. "A nosaltres ens dona molt més poder organitzar alguna fase regional d'una competició europea, i això a la Champions no ho podrem fer", explica el vicepresident del club, Xavier Sellas. Tot i aquesta realitat, el club va acabar apostant per fer el pas. "En cas de no passar la primera ronda, o caure a vuitens, tenim la plaça garantida a l'ETU Cup, i això ha fet decidir-nos".
El debut arribarà a finals d'agost, a Lille. Ho farà, però, amb un condicionant important. El calendari impedirà que tots els integrants de la plantilla hi siguin presents, malgrat tractar-se de jugadors professionals. "No anirem amb tot, no ens dono unes opcions per sobre el 50%", admet Sellas. El creixement esportiu també ha anat acompanyat d'un aprenentatge en la gestió. El pressupost del club continua sustentant-se en patrocinadors, quotes de socis, espònsors i ajudes públiques, però els anys competint a l'elit els han permès optimitzar els recursos i confeccionar plantilles cada vegada més competitives. "A poc a poc anem aprenent", comenta Sellas.
La temporada 2026-27 també arribarà amb un canvi important a la Superdivisió. La competició passarà de dotze a deu equips, un fet que elevarà encara més el nivell d'exigència. Tot i la il·lusió que genera la Champions, el club té clar on situa les prioritats. "La prioritat està en la Superdivisió, aquest any serà més dura", explica Sellas. L'objectiu continua sent acabar entre els sis primers, posicions que garanteixen tornar a competir a Europa la temporada següent. "El nostre objectiu principal és quedar entre els sis primers per tornar a jugar competicions europees", afegeix. A més, els olotins també afrontaran el repte de defensar la Copa del Rei conquerida la temporada passada. Ser caps de sèrie tornarà a ser una de les claus del torneig. "A l'acabar la primera volta volem ser entre els quatre primers per poder ser caps de sèrie a la Copa del Rei".
El CTT Olot afronta la temporada més exigent de la seva història sense renunciar a l'ambició, però també sense perdre la perspectiva. La Champions és un premi al creixement dels últims anys, més que no pas una obligació competitiva. El simple fet de formar part dels vint-i-quatre millors clubs d'Europa ja confirma que el projecte garrotxí ha deixat de ser una sorpresa per convertir-se en una realitat consolidada.
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