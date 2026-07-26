Joan Tomàs deixa de ser el segon d’Àlex Marsal
El Peralada anuncia que l’exfutbolista gironí no continuarà al cos tècnic la temporada 2026-27, però manté la vinculació amb el club
Joan Tomàs va fer carrera lluny del Peralada, però el club xampanyer s’ha convertit en un lloc important de la seva trajectòria futbolística. El migcampista gironí va penjar les botes vestit de verd-i-blanc l’any 2023 i de seguida va començar una nova etapa a la banqueta peraladenca, on ha acompanyat tot aquest temps a Àlex Marsal com a segon entrenador. Aquesta temporada, però, ha apostat perquè els seus camins se separin.
El Peralada va comunicar que Joan Tomàs no continuarà al cos tècnic del primer equip. El club va aprofitar per donar-li les «gràcies per tot» i desitjar-li «molta sort en els teus nous reptes». «La seva implicació i treball han contribuït al creixement del projecte esportiu i han deixat una empremta molt positiva al club», s’afegia en la nota. En una entrevista a Diari de Girona, l’exfutbolista va explicar que «ser primer entrenador és l’objectiu» i que volia «començar a poc a poc» sent el segon d’Àlex Marsal. Joan Tomàs deixa el cos tècnic, però continuarà vinculat al Peralada encarregant-se del campus d’estiu.
D’altra banda, també es va confirmar la retirada d’Alan Baró als 41 anys.
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