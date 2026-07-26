Obertura a Suïssa i la Vuelta, a Mònaco
Sergi López-Egea
El Tour i la resta de grans rondes ciclistes, Vuelta i Giro (aquest any es va iniciar a Bulgària), continuaran internacionalitzant-se i buscant com a estrena ciutats lluny del seu àmbit geogràfic per impulsar la prova davant el gran interès que suscita organitzar la sortida de la carrera a l’estranger.
El primer exemple es veurà d’aquí a pocs dies i en l’aspecte femení. El Tour comença l’1 d’agost a Lausana, amb el Grand Départ que tindrà com a destinació Suïssa i que comptarà amb la catalana Paula Blasi entre les favorites a lluitar per la classificació general de la prova que acaba diumenge 9 d’agost a Niça.
Pocs dies després, el 22 d’agost s’inicia la Vuelta al Principat de Mònaco, com a aposta personal del príncep Albert II. Ho farà amb una contrarellotge individual que passarà pel famós traçat del circuit de F-1, abans de celebrar dues etapes a França i una altra a Andorra. L’any que ve la Grande Boucle debuta a Escòcia, en una aposta del Regne Unit per acollir tres etapes als tres territoris de la Gran Bretanya, ja que el Tour passarà també per Anglaterra i Gal·les.
El 2028, la ronda francesa comença a Reims, però el 2029 ho tornarà a fer a l’estranger amb la candidatura principal d’Eslovènia en homenatge al campió Tadej Pogacar.
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