El mercat del Reial Madrid
Objectius: Diomande i Rodri
L’ivorià té els mateixos agents que Vinícius, Roc Nations Sport, i el preu del traspàs pot vorejar 120 milions. En el cas de ’espanyol, els blancs no estudien assumir un traspàs superior a 50 milions perquè el madrileny només té un any més de contracte amb el City.
Fermín de la Calle
El Reial Madrid ha accelerat els moviments en el mercat les últimes hores. Els blancs han fet una oferta de 100 milions d’euros per Yan Diomande, l’extrem del Leipzig, i han tancat un acord amb l’internacional espanyol Rodrigo Hernández.
El davanter ivorià, de 19 anys, va ser la revelació del Mundial i el club blanc ha entrat en la licitació per un jugador que fa tot just un any residia a Madrid militant al Leganés. Per Diomande s’han interessat, entre altres equips, el Liverpool o el París Saint-Germain gràcies al seu desbordament i la seva velocitat, que han impressionat en l’edició passada de la Copa del Món.
Duel amb el PSG
Segons informava el diari alemany Bild, el París Saint-Germain és el club que té més avançada la probable contractació, que s’acosta a 120 milions d’euros. El Leipzig ha taxat la seva sortida en 130, però la irrupció del Reial Madrid hauria canviat el panorama. El moviment, a banda del que pugui implicar per als blancs, que tenen ben coberta aquesta posició, confirma l’estratègia del club sobre el futur de Vinícius.
El jugador casualment està representat pels mateixos agents que el brasiler, l’empresa Roc Nation Sports, firma nord-americana de la qual és propietari el productor musical i cantant Jay-Z, amb què el club blanc també negocia la renovació del brasiler. Vinícius té contracte fins al 30 de juny del 2027, fet que vol dir que el primer de gener ja podrà negociar obertament amb qualsevol club que s’interessi pels seus serveis.
El carioca ha exigit ser el qui més cobri de la plantilla blanca, per sobre de Kylian Mbappé. Una demanda que Florentino Pérez no es planteja acceptar perquè l’aposta del president és que el francès lideri el Reial Madrid els pròxims anys. Vinícius ha mantingut les exigències en les dues últimes reunions que han mantingut els seus agents amb el club de Concha Espina i Florentino s’ha estimat més deixar que es refredi la situació esperant que el brasiler es faci enrere i accepti una oferta de renovació que millora els seus emoluments actuals, però no el situa per damunt de Mbappé. El moviment de Diomande és un toc d’atenció per a Vinícius, pel qual comencen a demanar clubs de la Premier.
El Madrid ha decidit que no es doblegarà a les altes peticions del brasiler, que ha vist com dequeia el seu rendiment les dues últimes temporades i que torna de fer un Mundial discret amb el Brasil, en què, malgrat ser el millor de la seva selecció, va veure com Noruega els eliminava a vuitens de final.
Els blancs haurien de traspassar el brasiler aquest estiu per rendibilitzar la marxa d’un jugador que desperta sentiments contraposats entre l’afició i fins i tot entre els companys de vestidor. Liverpool i Newcastle han sigut els primers a preguntar als seus agents pels seus plans de futur perquè fins ara el Reial Madrid no s’hi havia pronunciat. Però aquest moviment entrant en la licitació per Diomande confirma que Pérez no es mourà de la posició actual en la negociació amb Vinícius i obre la porta al brasiler davant la seva actitud inamovible. Tot i així, en el club blanc la versió institucional confirma que "hi ha una data prevista per reunir-se amb Roc Nations i avançar en la renovació de Vinícius". Però la realitat és que l’oferta per Diomande ha encès les alarmes a les oficines dels agents dels futbolistes.
Paral·lelament, el Reial Madrid ha tancat un acord amb Rodri, l’MVP de l’últim Mundial. El centrecampista vol tornar a Madrid, però li queda un any de contracte amb el Manchester City. Florentino té previst arribar a 50 milions i des d’Anglaterra donen per fet que l’acord serà ràpid. El City s’ha gastat 135 milions en Elliot Anderson, que juga en la seva mateixa posició.
- Un xoc frontal deixa tres ferits, un d'ells crític, a la C-66 a Sant Julià de Ramis
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Detenen dos homes per intentar estafar bars i restaurants amb l'engany del canvi de bitllets a Ripoll
- Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros
- La gran decisió de Cubarsí
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Necrològiques del 24 de juliol de 2026