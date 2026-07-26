Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona - AlavésMossèn Àngel CaldasHostalers catalàHorta empordanesaCanvi climàtic PirineuFesta Major de Saltagenda Girona
instagramlinkedin

FUTBOL

Salma Paralluelo fitxa pel Lió i el Barça reforça la porteria

Salma Paralluelo ficha per l'OL Lyonnes

Salma Paralluelo ficha per l'OL Lyonnes / OL Lyonnes

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Laia Bonals

Barcelona

"Enmig de les expectatives i els rumors, he seguit el meu cor. Lió". Així ha anunciat Salma Paralluelo el seu fitxatge per l’OL Lyonnes. La davantera firma per quatre temporades amb l’equip francès després de marxar del Barça una vegada acabat el contracte el 30 de juny passat. Salma Paralluelo arriba a la plantilla dirigida per Jonatan Giráldez, contra el qual el Barça es va enfrontar en la final de la Champions, en què es va proclamar campió d’Europa.

"L’esport. Passió. Emocions. Aquesta esgarrifança que recorre el cos, fa vibrar els estadis i posa l’afició dreta. Superar obstacles. Afrontar cada desafiament. L’estadi. La pista. El camp. Donar el millor. Ser la millor. Competir. Guanyar. Superar-me. És al meu ADN perquè així pensen les guanyadores. És la mentalitat d’una lyonne. Enmig de les expectatives i els rumors, he seguit el meu cor. Lió. La ville des lumières. Blaugrana. Rouge et bleu. Els desafiaments canvien, però alguna cosa es manté: l’ambició d’afegir-me als qui fan història. Portar aquest escut és una tria; honrar-lo, la meva responsabilitat. Ho tinc clar. Je suis une lyonne. Allez les lyonnes!", diu Salma Paralluelo en el vídeo mitjançant el qual ha anunciat el fitxatge per l’equip de Michele Kang.

Fitxatge sorpresa

Notícies relacionades

No era un dels noms al radar ni forma part de les posicions que el Barça vol reforçar amb més pressa. Per això la sorpresa general pel fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, que ha firmat el contracte amb el FC Barcelona fins al 2028 procedent lliure del Dallas Trinity FC. Així doncs, la direcció de futbol aposta per reforçar l’àrea de porteres amb aquesta nova incorporació, que farà equip amb Cata Coll i Gemma Font.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents