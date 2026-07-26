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Vilablareix rebrà aquest dilluns al campió del món Pau Cubarsí

L'acte tindrà lloc a les 20.30 hores a la Plaça del Perelló

Cubarsí rep el trofeu al millor jugador jove del Mundial.

Cubarsí rep el trofeu al millor jugador jove del Mundial. / LAVANDEIRA JR/EFE

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Vilablareix

Pau Cubarsí ha fet història convertint-se en el primer gironí que guanya un Mundial masculí de futbol -Laia Codina va ser campiona del món el 2023-. El central d'Estanyol gaudeix aquests dies de vacances a casa, després de posar el punt final a la participació amb la selecció espanyola de la millor manera. Els de Luis de la Fuente van aconseguir la segona estrella per a Espanya amb una victòria en la final contra l'Argentina i el defensa del Barça hi va tenir un paper rellevant salvant un gol cantat del rival, a més d'endur-se el trofeu al millor jugador jove. Per tot plegat, l'Ajuntament de Vilablareix ha organitzat aquest dilluns, dia 27 de juliol, una recepció institucional a la plaça del Perelló (20.30 hores) "en reconeixement dels èxits assolits a la Copa Mundial de la FIFA 2026, amb l'obtenció del títol de campió del món i del Premi FIFA al Millor Jugador Jove, així com la lliga 2025-26 amb el FC Barcelona". L'acte està obert a tothom, però des del consistori subratllen que està pensat per la gent de Vilablareix.

Cubarsí és d'Estanyol, poble que pertany a Bescanó, però també ha crescut a Vilablareix, on hi té els avis, va anar a escola i va fer els primers passos darrere la pilota amb el FC Vilablareix abans d'incorporar-se al Girona i posteriorment fitxar pel Barça.

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