LLIGA F
El Barça comença la pretemporada avui amb Aitana Bonmatí al marge
La centrecampista anuncia aquest cap de setmana que arrossega molèsties i dolor al turmell i tornarà gradualment als entrenaments.
Laia Bonals
Comença una nova temporada a can Barça. Avui les blaugrana, sota la direcció de Pere Romeu, tornen a la feina per començar una pretemporada que arrencarà amb les habituals proves mèdiques i físiques.
La novetat principal d’aquest any és l’absència d’una gira transoceànica, habitual els últims estius amb desplaçaments de llarga distància per Mèxic o els Estats Units.
El vigent campió d’Europa afrontarà així una preparació diferent de les dels últims cursos. L’estiu passat, com el 2023, l’equip va fer una gira per Mèxic i el 2024, la destinació va ser els Estats Units. L’absència de Mundial o Eurocopa aquest estiu ha permès a les jugadores gaudir de pràcticament dos mesos de descans, des de l’últim partit de Lliga disputat el 31 de maig.
En la tercera temporada de Pere Romeu al capdavant del primer equip, el tècnic català ha citat totes les futbolistes de la plantilla i diverses jugadores del filial, a partir de dos quarts de nou del matí, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Tres fitxatges confirmats
El primer test de pretemporada arribarà el 12 d’agost a l’Estadi Johan Cruyff, on el Barcelona rebrà el Montpeller a partir de les 19.00 hores. El club encara ha de confirmar la resta de compromisos de pretemporada, així com la data i el rival del Trofeu Joan Gamper, previst per a l’última setmana abans de l’inici oficial de la competició. El primer partit de Lliga F per a les blaugranes serà el 30 d’agost davant el Costa Adeje Tenerife, al Johan Cruyff.
Per a aquesta primera jornada de treball, Pere Romeu ja tindrà els tres primers fitxatges confirmats. La portera nord-americana Tyler McCamey i les defenses Renee van Asten i Martina Fernández, la tornada de la qual va ser anunciada ahir pel club, participaran en les tradicionals proves mèdiques.
Amb qui no podrà comptar d’inici Pere Romeu és amb Aitana Bonmatí. La centrecampista ha confessat aquest mateix cap de setmana que arrossega dolor al turmell que es va lesionar i que, després de jugar infiltrada des de la tornada a finals de la temporada passada, es prendrà aquestes primeres setmanes amb més calma, per buscar la manera que remeti el dolor. La tornada als entrenaments es produirà de manera gradual i dosificant esforços.
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