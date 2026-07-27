FUTBOL
Florentino treu el portatalonaris i guanya el pols al PSG: Diomande costarà més de 120 milions al Reial Madrid
L’ivorià de 19 anys, que jugarà al Reial Madrid fins al 2031, es converteix en el cinquè reforç blanc i el sisè serà Rodri.
Fermín de la Calle
Yan Diomande jugarà al Reial Madrid. L’ivorià que fa un any vivia a una dotzena de quilòmetres del Bernabéu i amb prou feines havia jugat 10 partits amb el Leganés, serà jugador blanc durant les pròximes cinc temporades. El club de Concha Espina va convèncer el futbolista de 19 anys, que es convertirà en el cinquè reforç blanc d’aquest mercat després de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté i Bernardo Silva.
D’1,5 a més de 120 milions en 12 mesos
En aquests moments el Reial Madrid i el Leipzig ultimen els detalls d’una operació que es tancarà en una quantitat entre 120 i 130 milions d’euros, preu que està totalment fora de mercat per un extrem que va costar al Leganés 1,5 milions i després de 10 partits va ser traspassat al Leipzig per 20. El futbolista va jugar 10 partits amb els ‘pepineros’, i va anotar un gol, al qual suma 32 més amb el Leipzig aquest curs passat i 14 amb la selecció de Costa d’Ivori.
El pols entre el París Saint-Germain i el Reial Madrid per aconseguir el fitxatge ha acabat disparant el preu d’una operació, cosa que va fer que el club francès es retirés de la licitació amb un notable enuig que ha deixat patent en un comunicat: «El París Saint-Germain ha retirat oficialment aquesta nit el seu interès i ha posat fi a totes les negociacions per Yan Diomande. La quantitat exigida pel traspàs, així com les pretensions salarials, eren totalment desproporcionades i de tal naturalesa que haurien desequilibrat el mercat. El PSG no s’apartarà dels seus principis de gestió financera rigorosa i d’equilibri de la plantilla». Un missatge sorprenent venint d’un dels clubs que s’ha caracteritzat per inflar el mercat pagant preus desorbitats i protagonitzant alguns dels fitxatges més cars com els 222 milions d’euros que va pagar al Barcelona per Neymar, els 180 al Mònaco per Kylian Mbappé, els 90 a l’Eintracht per Kolo Muani, els 75 al Nàpols per Kvaratskhelia o els 68 a l’Inter per Achraf Hakimi.
El comunicat acaba afirmant: «Doble campió d’Europa vigent i el club més premiat dels últims anys, el París Saint-Germain no es deixarà arrossegar per la inflació artificial dels preus ni per les maniobres de certs mitjancers. El club continuarà, amb calma i confiança, la seva estratègia en el mercat de fitxatges». En les pròximes hores el Reial Madrid farà públic el fitxatge de l’extrem, que s’incorporarà aquesta mateixa setmana als entrenaments a les ordres de José Mourinho. La voluntat del jugador de tornar a Madrid ha sigut decisiva per tancar un acord que ha aixecat certa controvèrsia entre el madridisme pel preu desorbitat de l’operació.
Rodri serà el sisè reforç
No serà l’última perquè el club blanc ha tancat també un acord amb Rodrigo Hernández i treballarà ara a fer el mateix amb el Manchester City, amb el qual té un any de més de contracte. Els blancs no tenen pressa per tancar aquesta operació perquè el jugador s’operarà aquests dies d’una lesió a l’esquena i passarà unes setmanes de baixa abans d’incorporar-se, cosa que li dona marge per prendre’s la negociació amb el club anglès amb calma. El City ja coneix les intencions de l’internacional espanyol, que el va informar del seu desig de tornar a jugar a Espanya després de la marxa de Pep Guardiola i de companys com Bernardo Silva, John Stones i anteriorment altres com Kevin De Bryune. A més, el City ja ha fitxat el que serà el seu substitut, l’anglès Elliot Anderson, que arriba del Nottingham Forest després de pagar 136 milions pel seu traspàs, cosa que el converteix en el segon fitxatge més car en la història del club. Segons informa la premsa anglesa, l’operació de Rodri podria rondar els 45 milions fixos, més 15 en variables. Tot i que la idea del Reial Madrid és no gastar més de 50 ‘quilos’ en el traspàs de la Pilota d’Or del passat Mundial.
- Cas Mateu: un segrest de pel·lícula i un secret ocult més de quaranta anys
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026
- La pastisseria de Sant Hilari que continua el llegat dels jaumets
- Mallol, cent anys fent de l’ombra un ofici familiar
- Les hortes de Santa Eugènia de Girona pateixen una greu manca d'aigua que genera disputes entre els hortolans
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
- Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona