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FÓRMULA 1

Norris guanya de nou i Alonso recupera l’esperança

El pilot de McLaren, vigent campió, va firmar la primera victòria del curs a Hongria, davant de Verstappen i Antonelli, que marxa de vacances com a líder.

Lando Norris celebra el triomf a l’Hungaroring, ahir. | ZSOLT CZEGLEDI / EFE

Lando Norris celebra el triomf a l’Hungaroring, ahir. | ZSOLT CZEGLEDI / EFE

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Laura López Albiac

Lando Norris va imposar la seva llei en el Gran Premi d’Hongria i es va anotar la primera victòria com a vigent campió. El pilot de McLaren és el cinquè guanyador diferent aquesta temporada, que arriba a l’aturada estiuenca amb el Mundial en el punt àlgid i Kimi Antonelli aferrat al lideratge. La cursa a l’Hungaroring va estar condicionada per l’estratègia i dos cops d’efecte d’Oscar Piastri, després de situar-se primer a la sortida i abandonar a falta de 13 voltes, a més d’una sanció decisiva a Hamilton.

Verstappen i Antonelli, segon i tercer, respectivament, van trencar els pronòstics i van deixar fora del podi els Ferrari, que arribaven com a favorits. Paral·lelament, Aston Martin va confirmar en pista el salt qualitatiu del seu ambiciós paquet de 16 millores aerodinàmiques i de xassís que van permetre a l’AMR26-B de Fernando Alonso (14è) i Lance Stroll (13è) aproximar-se als punts. Carlos Sainz, en el seu pitjor cap de setmana amb Williams, va acabar 18è.

Piastri, que havia passat desapercebut durant el cap de setmana, va sortir tercer i va aprofitar els problemes de Leclerc, que va sortir com a segon per la zona bruta, per superar-lo. I en la primera frenada també va guanyar el pols al seu company Norris.

Verstappen va escalar a la tercera plaça, seguint els McLaren i perseguit per Hamilton, però el britànic es va quedar encallat darrere de Max, incommensurable ahir. I quan Ferrari li va servir en safata un undercut a l’anticipar la seva primera parada, l’anglès es va veure sorprès de nou pel neerlandès, que li va tornar el cop sense contemplacions.

El duel McLaren - Ferrari

La cursa va arribar a l’equador amb duels a McLaren i Ferrari, amb Verstappen intercalat entre els dos bàndols. Norris, a ritme de volta ràpida, demanava pas per atacar Piastri. Leclerc, amb millor ritme, anava contra Hamilton.

Red Bull va optar per una aposta arriscada i Verstappen va afrontar l’últim terç del GP amb pneumàtics tous. McLaren va trucar primer a Piastri i Norris va passar a comandar. L’australià va haver de lidiar amb el trànsit i es va tocar amb el Williams de Sainz, per perdre la primera plaça davant Norris. Piastri va protagonitzar llavors un últim cop d’efecte, al reportar una avaria a la caixa de canvis del seu McLaren quan faltaven 13 voltes per al final, per propiciar un virtual safety car que va catapultar Antonelli al tercer lloc, després de Norris i Verstappen. Els Ferrari no van dubtar a aprofitar la situació, amb una discutible doble parada que acabaria perjudicant Hamilton.

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Alonso, per la seva banda, va acabar satisfet. "Vam fer un bon pas endavant aquest cap de setmana, per crear una base sòlida sobre la qual pot continuar creixent després de l’aturada de les vacances", va dir.

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